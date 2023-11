Mardi matin, des syndiqués du Front commun ont interrompu leurs klaxons pour commémorer la mobilisation historique de 1972, à Sept-Îles. Ils étaient réunis au pied du palais de justice en cette deuxième journée de grève, là même où une tragédie a frappé le premier Front commun de l’histoire du Québec.

Réjean Langlois était là, en 1972, comme président du Front des travailleurs unis. Plus de 50 ans plus tard, il a pris le temps de raconter aux grévistes d’aujourd’hui le déroulement de la mobilisation d’autrefois.

Ouvrir en mode plein écran Réjean Langlois a captivé l'attention des grévistes rassemblés autour du palais de justice de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada

En fait, on a occupé toute la ville , assène-t-il. En effet, les syndiqués de la fonction publique avaient à l’époque coupé la route 138 à l’est et à l’ouest de Sept-Îles. Ils avaient envahi l’aéroport, s’étaient emparés d’une radio locale et forcé la fermeture de plusieurs commerces.

On était tellement nombreux que les policiers n'osaient plus intervenir!

Mais une tragédie frappe le mouvement syndical quand un chauffard prend pour cible des manifestants aux abords du palais de justice. Il a foncé dans la foule avec sa voiture, il a blessé 37 personnes, un jeune homme qui est décédé de ses blessures le lendemain matin.

Les temps ont changé, souligne toutefois le président du Conseil central de la Côte-Nord–CSN, Guillaume Tremblay. Quand tu as tout à gagner, tu es prêt à faire n'importe quoi , dit-il en guise d’explication. À ce moment-là, les gens étaient presque dans la pauvreté, ils gagnaient 70 $ par semaine.

M. Tremblay estime que les syndicats d’aujourd’hui travaillent à maintenir les gains faits à l'époque. Alors que le gouvernement a nommé un conciliateur, les syndicats, eux, espèrent qu’il permettra de faire avancer les négociations et d’éviter une grève générale illimitée.

Sur la Côte-Nord, les représentants syndicaux seront à Baie-Comeau jeudi, après avoir été à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre dans les derniers jours.