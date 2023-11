Amos se prépare à vibrer au rythme des Jeux du Québec

Amos sera l’hôte, en janvier prochain, de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec hiver 2024.

Plus de 1000 athlètes et accompagnateurs de la région seront attendus pour cette grande fête du sport qui aura lieu les 20, 26, 27 et 28 janvier prochain sous le thème Vibrons au rythme des Jeux.

Ils tenteront de gagner leur place à la 58e finale provinciale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 1er au 9 mars à Sherbrooke.

On le fait pour les jeunes. On parle de 1000 athlètes de la région. C’est un passage vers les Jeux du Québec. On le fait parce qu'on a de bonnes infrastructures, une belle équipe de bénévoles et un beau comité organisateur. Maintenant, on espère que les parents seront présents et que les jeunes seront prêts , mentionne le maire d’Amos, Sébastien D’Astous.

Le comité organisateur souhaite faire vivre aux jeunes sportifs une expérience inoubliable, d’autant plus que la région est la seule au Québec à présenter une finale centralisée, rappelle Luc Lavoie, président du comité régional des Jeux du Québec.

Pour ces jeunes, c’est probablement l'une des premières compétitions de haut niveau à laquelle ils vont participer. On veut qu’ils gardent une belle expérience, qu’ils soient émerveillés, épatés par l’ambiance et par leur participation à l'événement.

On veut aussi faire la promotion du sport. On sait bien que plein de gens vont se déplacer pour venir voir les compétitions et qu'ils vont peut-être développer une passion comme spectateurs , ajoute M. Sills, lui-même un ancien hockeyeur professionnel.

15 sports en vedette

En tout, une quinzaine de disciplines sportives seront en vedette lors de la 39e finale régionale des Jeux du Québec, soit 12 dans la programmation officielle et trois en démonstration.

Les 12 disciplines en compétition officielle Badminton

Curling féminin

Curling masculin

Gymnastique

Haltérophilie

Judo

Karaté

Patinage artistique

Ski alpin

Ski de fond

Tennis de table

Trampoline

Le futsal, les quilles, dont celles des Jeux olympiques spéciaux du Québec, et le sauvetage sportif sont les disciplines qui bénéficieront d’une vitrine spéciale à titre de sports en démonstration.