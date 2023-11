Vieux-Lévis : les opposants à la démolition du Chocolats Favoris entendus le 7 décembre

Les citoyens de Lévis qui s’opposent à la démolition de l’édifice patrimonial qui abritait une succursale de Chocolats Favoris pourront se prononcer lors d’une audience publique prévue le 7 décembre prochain.

On compte pas moins de 59 avis d'opposition au projet, un nombre record dans le cas d’un avis de démolition à la Ville de Lévis, confirme le conseiller municipal Serge Bonin qui préside le comité de démolition dans le dossier du 32, avenue Bégin.

À cela s’ajoute une pétition signée par 105 résidents-propriétaires du Vieux-Lévis qui s’opposent à la démolition de l’immeuble. Cette dernière a été envoyée au maire de Lévis, Gilles Lehouillier, en octobre, après que l’entreprise Chocolats Favoris s'est résignée à démolir l'immeuble qui abritait sa succursale du Vieux-Lévis depuis plus de 20 ans. Un an plus tôt, la chocolaterie avait été forcée d’évacuer de toute urgence l’immeuble qui présentait des signes de vétusté très avancée .

Ouvrir en mode plein écran Chocolats Favoris a déménagé temporairement sa succursale du 32 avenue Bégin, à Lévis, en attendant la reconstruction de la bâtisse. Photo : Radio-Canada

L'entreprise souhaite la reconstruction la plus fidèle possible de la bâtisse alors que des opposants au projet prônent plutôt la restauration de la bâtisse.

La bâtisse est située dans un secteur identifié comme d'intérêt patrimonial primaire par la Ville de Lévis.

Un sujet sensible

C’est au cours de l’audience du 7 décembre que le requérant, Chocolats Favoris, devra exposer les raisons pour lesquelles la démolition est une solution de dernier recours. Elle présentera, notamment, les résultats de diverses expertises en matière d’architecture. Un droit de parole sera également offert aux opposants.

Il n’est pas exclu que la Ville de Lévis se munisse ensuite d’une contre-expertise pour avoir un deuxième avis.

Le dossier du 32, avenue Bégin est sensible , admet le conseiller Serge Bonin. Son caractère patrimonial et commercial inquiète des résidents du secteur, qui ont déjà noté une baisse d’achalandage.

L’audience aura lieu le 7 décembre à 18 h 30 à l’hôtel de ville de Lévis.