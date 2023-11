Jacques Cleary déplore d’être tenu dans le secret pour les projets au centre-ville

Affirmant avoir été mis au parfum par un hôtelier, le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, n'a pas pu se faire confirmer si Promotion Saguenay se penchait bel et bien sur la faisabilité de la construction d'un centre des congrès à l’ancienne zone ferroviaire.

Lui et les autres conseillers de Chicoutimi, à l'exception de Michel Potvin, réclament d'ailleurs une plus grande participation sur tout ce qui concerne leur arrondissement. Ils estiment ne pas être suffisamment informés.

M. Cleary dit avoir reçu un téléphone d’un hôtelier lui demandant s’il était au courant d’une étude concernant un centre de congrès.

J’ai dit que ne je n’étais pas au courant du tout. C’est lui qui me l’a appris, il y a peut-être trois semaines , a-t-il affirmé au micro de Place publique, mercredi.

Pour le moment, il n’a pu se faire confirmer si le projet était bel et bien dans les cartons, mais il s’attend à obtenir plus de détails à ce sujet jeudi, lors d’une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, qui portera sur le développement urbain du centre-ville.

Plus de transparence, réclament des conseillers de Chicoutimi

Mardi, lors de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, les conseillers Marc Bouchard, Mireille Jean, Serge Gaudreault, Michel Tremblay et Jacques Cleary ont voté en faveur d’une résolution visant à réclamer une plus grande participation aux décisions concernant le centre-ville de Chicoutimi. Seul Michel Potvin, qui est notamment membre du comité exécutif de Saguenay, s’y est opposé.

Le centre-ville de Chicoutimi.

On a demandé d'avoir plus d'informations sur tout ce qui concerne l’arrondissement, en particulier le centre-ville et les environs. Ça a été notre priorité numéro un. [...] C’est important pour les conseillers de l’arrondissement concerné qu'ils soient informés de ce qui s’en vient ou de ce qui se travaille , a-t-il ajouté.

On ne demande pas la lune, on veut être informés de ce qui se passe.

Une demande qui vise surtout la direction générale de la Ville de Saguenay, selon M. Cleary.

Ce qu’on nous dit, c’est qu’il y a des choses qui sont peut-être confidentielles, ils ont peut-être peur que ça sorte, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il va falloir faire confiance aux conseillers municipaux qui sont en place. Si c’est confidentiel, on va le garder confidentiel.

Pour sa part, Michel Potvin a assuré que des discussions entourant la zone ferroviaire ont eu lieu en présence des conseillers de Chicoutimi. Il a toutefois admis que les communications pourraient être améliorées.

Ça pourrait s'améliorer. [...] Je pense qu'une visite du directeur général une fois par mois, une fois par mois et demi, ça ne serait pas de trop pour se donner des informations, surtout dans tous les projets au centre-ville. Sauf qu'il y a quand même de l'information, il y a eu des rencontres qui ont expliqué la zone ferroviaire, les plans, les bâtiments qu'il pouvait y avoir , a-t-il déclaré.

Michel Potvin est le président de la Commission des finances de Saguenay.

Potvin fait bien son travail au comité exécutif, selon Cleary

Questionné sur le fait que M. Potvin soit le seul élu de Chicoutimi à siéger sur le comité exécutif de Saguenay, M. Cleary a fait valoir qu’il ne croyait pas que ça poserait problème en ce qui a trait aux communications avec les élus.

M. Potvin fait très bien son travail sur le comité exécutif. Là-dessus, je n’ai pas de doute. Quand je lui pose des questions, j’ai des réponses qu'il me peut me donner, il fait un excellent travail. [...] Je ne pense pas qu’on aurait davantage d’informations avec d’autres personnes sur le comité exécutif , a conclu Jacques Cleary.

Avec des informations d'Alexandra Duchaine