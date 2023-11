La magie de Noël de retour dans le Vieux-Québec

Marionnettes géantes, château du père Noël et téléphérique de jouets anciens. Le Vieux-Québec aura des allures de contes de Noël dans les prochaines semaines. En plus de retrouver le site de la place de l'Hôtel-de-Ville qui était jusqu’à tout récemment en travaux, le Marché de Noël allemand de Québec habitera la place d’Armes, la place D’Youville, la rue Sainte-Anne et les jardins de l'Hôtel-de-Ville.

Ce moment de l’année est toujours très attendu pour le magasinage de Noël ou pour simplement profiter des nombreuses activités de la programmation de ce 16e marché.

1:50 Photo marché de noel Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Un téléphérique au-dessus de la place D’Youville

Un simple coup d'œil vers le ciel et les visiteurs pourront admirer un nouveau téléphérique composé de 27 répliques de jouets anciens tirés de la réserve du Musée de la Civilisation. Plusieurs étapes ont été nécessaires dans la faisabilité du projet, l’objectif étant de faire un rappel du patrimoine européen et américain. Le directeur artistique, Vano Hotton, est heureux du résultat.

On a utilisé la photogrammétrie [...] pour numériser les objets et imprimer en 3D , explique Vano Hotton.

Cette nouvelle décoration tournera à une hauteur de 4 mètres environ dans les airs sur une distance de 14 mètres

Ouvrir en mode plein écran Les 27 jouets ont tous été peints à la main. Photo : Radio-Canada

Des marionnettes géantes

Afin de sublimer le Vieux-Québec, les personnages emblématiques de Saint-Nicolas et le Krampus défileront ce samedi et à la mi-décembre dans le Vieux-Québec. Les marionnettes débuteront leur parcours de la place D’Youville, puis défileront sur la rue Saint-Jean avant de terminer leur chemin à la place de l'Hôtel-de-Ville.

Plusieurs commerçants et restaurateurs sur le parcours profiteront du passage du cortège pour proposer leur fameux vin chaud.

Ouvrir en mode plein écran Les marionnettes déambuleront les samedis 25 novembre et 16 décembre. Photo : Crédit : Gabriel Rancourt

80 exposants et plusieurs activités à découvrir

Déambuler à travers les exposants du marché, c’est aussi prendre le risque de s’y perdre et de passer un joyeux moment à déguster un bretzel ou un stollen. À travers les exposants, une dizaine de kiosques proposeront des produits typiques importés de l’Europe ou même fabriqués sur place.

Pour la directrice générale du marché, Olivia Lexhaller, originaire de l'Allemagne, c'est une façon pour elle de partager cette culture.

Il y a du monde de l’Europe qui vivent ici [à Québec, NDRL], qui amènent une touche européenne , croit Mme Lexhaller.

Ouvrir en mode plein écran Le château du père Noël est une réplique du Château Frontenac. Photo : Crédit : Gabriel Rancourt

Du haut de son château, le père Noël sera de retour à la place d’Armes toutes les fins de semaine.

Chorales, soirées DJ, ateliers de bricolage et jeux de société font également partie des activités populaires la fin de semaine.

C’était important d’avoir une programmation qui parle à tout le monde.

Une nouvelle application mobile avec les détails de la programmation est également disponible au public. Les exposants seront là jusqu'au 23 décembre.