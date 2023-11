Pénurie de sapins : les Albertains devront délaisser le Fraser

Les Albertains devront se tourner vers autre chose que le sapin Fraser ontarien cette année, car la pénurie de ces arbres de Noël touche encore une fois les centres de jardinage.

Les fermes ontariennes ne fournissent pas assez de cette espèce d'arbres, explique Collins Atter, propriétaire d'un centre de jardinage à Calgary, dont la majorité des stocks vient d'Ontario.

Il y a peu de fermes albertaines produisant des arbres de Noël, confirme par ailleurs Shirley Brennan, la directrice de l'Association canadienne d'arbres de Noël.

Shirley Brennan explique que certains facteurs causent cette pénurie. Il y a moins de fermes d’arbres, et la demande pour les arbres naturels a augmenté.

Cette pénurie ne surprend plus Collins Atter, qui constate depuis plusieurs années que le nombre de producteurs diminue : Cela commence à être un vieux sujet ennuyeux et cela ne semble pas disparaître de sitôt. Il n'y a plus [de nouveaux producteurs] qui arrivent sur le marché.

Selon les données de Statistique Canada, deux fermes sur cinq ont fermé leurs portes en 10 ans.

Acheter une autre d'espèce de sapin

Shirley Brennan se veut rassurante. Il y aura assez d’arbres de Noël pour tout le monde, mais il faudra faire des changements. Il suffit donc d’avoir l'esprit ouvert et de sortir de sa zone de confort , ajoute-t-elle.

Le problème, c'est que les sapins ne sont pas tous égaux aux yeux des acheteurs, qui préfèrent les sapins Fraser. Alors que ces derniers peuvent se vendre autour de 100 $, un sapin Douglas de 6 pieds se vend 35 $ , précise Collins Atter, ajoutant que cette variété est boudée en Alberta.

Les gens surnomment [les Douglas] Charlie Brown. Ce sont des arbres de Noël bon marché et peu fournis. Ils sont beaux, nous en avons, mais ils ne sont pas [aussi] fournis que les Fraser.

Le Douglas est importé de la Colombie-Britannique. Larry Whitehead, le directeur de la branche provinciale de l’Association canadienne des arbres de Noël, assure que la production est suffisante.

Les personnes qui ne veulent pas du Douglas peuvent cependant acheter des épinettes, dont certaines sont même produites dans la province.

Depuis 2005, Gary Portinest fait pousser des épinettes blanches et des épinettes bleues du Colorado dans sa pépinière à Red Deer. Il affirme que sa production est constante et que les clients sont présents. Le sylviculteur a ouvert les portes de sa ferme à des clients impatients le 17 novembre. Mais ils téléphonaient déjà avant ça , raconte-t-il.

Contrairement à Collins Atter, ses stocks ne s'épuisent, et il continuera à vendre ses arbres jusqu’au 22 décembre.

Une pénurie difficile à résorber

Les sapins mettent du temps à pousser. En Colombie-Britannique, il faut au moins 8 ans pour qu'un sapin atteigne la maturité nécessaire pour être coupé, comme l'explique Larry Whitehead. Dans l’est du pays, il faut plutôt 10 à 14 ans, ajoute Shirley Brennan. Même si les sylviculteurs augmentent le nombre de pousses plantées depuis quelques années, les arbres ne seront pas mis sur le marché avant une décennie.

Les caprices de mère Nature peuvent aussi compliquer les choses. Les feux qui ont ravagé la Colombie-Britannique ont épargné les pépinières d’arbres de Noël, mais les températures sèches des dernières années nuisent aux producteurs.

La sécheresse a cependant tué de nombreux arbres plantés au cours des deux dernières années.[...] Je sais que certains producteurs ont perdu entre 4000 et 5000 semis, à cause de la sécheresse, conclut Shirley Brennan.

Avec les informations de Sophia Lopez