Le Bas-Saint-Laurent, futur chef de file en cyclotourisme?

Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite faire de la région une destination prisée pour la pratique du vélo.

Fort des résultats d’une étude réalisée un peu plus tôt cette année sur l'essor du cyclotourisme dans la région, Tourisme Bas-Saint-Laurent mise notamment sur le développement de projets autour du vélo de montagne.

Le Bas-Saint-Laurent compte déjà 409 km d'itinéraires cyclables et 131 km de sentiers de vélo de montagne, selon les chiffres de Tourisme Bas-Saint-Laurent. L'organisme note également que la durée moyenne d'un séjour incluant la pratique du vélo dans la région est de 4,7 nuits.

On veut prendre un leadership dans le secteur.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

De concert avec Vélo Québec, Tourisme Bas-Saint-Laurent a organisé, mercredi, un premier Forum Vélo BSL à l'Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup. L'organisme y a accueilli des citoyens, mais aussi des spécialistes du secteur du cyclisme et des représentants économiques de la région.

Ce forum, c’est un point de départ, on va pouvoir miser sur les priorités qu’on veut mettre en place , indique Pierre Lévesque.

Présent au Forum comme ambassadeur de la véloconomie , l’entrepreneur en politiques publiques Guillaume Lavoie reconnaît que la région a un véritable potentiel économique relié à la pratique du vélo.

Ouvrir en mode plein écran L’entrepreneur en politiques publiques Guillaume Lavoie Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Il souhaite que la communauté envisage le vélo comme une stratégie de développement économique et non pas uniquement comme une activité de plein air écologique. Le dollarvélo pèse plus lourd dans l’économie et dans les commerces locaux , affirme Guillaume Lavoie.

Publicité

Tourisme Bas-Saint-Laurent incite d'ailleurs les MRC de la région à se doter d’un plan directeur pour le développement du vélo à partir de 2024.

L'aménagement, si on le pense aussi pour le vélo, ça amène une vision à plus long terme. Si on l’intègre au plan-cadre des MRC , c'est le début du développement du vélo. C'est majeur, on a mis un programme de financement pour chacune des MRC et ensuite, les projets vont se développer , explique Pierre Lévesque.

D'après les informations de Fabienne Tercaefs