Un grand rassemblement à Iqaluit pour revitaliser la culture du traîneau à chiens

Plus d’une cinquantaine de meneurs de chiens de traîneau, d’aînés et de représentants d’organisations inuit de l’est du Nunavut et du Nunavik sont réunis à Iqaluit jusqu’à jeudi pour s'échanger des connaissances sur cette pratique ancestrale dans l’espoir de la revitaliser pour la jeune génération.

Ce congrès de trois jours est le deuxième organisé par l’Association inuit de Qikiqtani (AIQ), qui représente les Inuit de l’est du Nunavut.

Cette année, nos séances sont plus ciblées et nous voulions miser davantage sur l'apprentissage pratique et la transmission d’informations entre les participants , explique la gestionnaire des programmes et de la mise en œuvre de la Commission de vérité du Qikiqtani de l’ AIQ , Inukshuk Aksalnik.

Sam Arnardjuak, un aîné de Sanirajak, montre comment confectionner un harnais pour chiens.

Le rassemblement propose divers ateliers portant, entre autres, sur la confection de harnais à chiens et de fouets, et sur les premiers soins. Des aînés de plusieurs communautés à travers la région de Qikiqtaluuk, dans l’est du Nunavut, sont aussi invités à faire part de leur expérience.

Lexique en inuktitut Qimmiq : chien de traîneau (singulier)

: chien de traîneau (singulier) Qimmit/qimmiit : chiens de traîneau (pluriel pour trois chiens et plus)

: chiens de traîneau (pluriel pour trois chiens et plus) Qimuksiq : attelage de chiens de traîneau

: attelage de chiens de traîneau Qimuksiqti : conducteur de chiens de traîneau (singulier)

: conducteur de chiens de traîneau (singulier) Qimuksiqtit/qimuksiqtiit : conducteurs de chiens de traîneau (pluriel pour trois personnes et plus)

: conducteurs de chiens de traîneau (pluriel pour trois personnes et plus) Qamutik/qamutiik : traîneau de bois

Soutien aux qimuksiqtiit

Le congrès doit servir à élaborer un guide pratique auquel pourront se référer, entre autres, des personnes aspirant à devenir des qimuksiqtiit, ou meneurs de chiens. Nous voulons que tout ce qui se dit ici soit conservé pour les futures générations , affirme Inukshuk Aksalnik.

L’initiative vise notamment à donner suite aux recommandations de la Commission de vérité du Qikiqtani, qui a documenté les torts causés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de l’abattage massif de chiens de traîneau entre les années 1950 et 1970.

Un attelage de chiens de traîneau près de Resolute Bay, dans le nord du Nunavut

« Je pense que [cette pratique] est devenue plus récréative qu’une nécessité, mais notre organisation essaie de changer cela en soutenant les qimuksiqtiit de diverses manières », explique Inukshuk Aksalnik.

Elle évoque notamment le programme Nauttiqsuqtiit-Qimuksiit, qui vise à rémunérer des meneurs qui chassent avec un attelage de chiens.

Une rare occasion d’échange

À l’exception des courses annuelles de traîneau à chiens, comme la Nunavut Quest, les qimuksiqtiit ont l’habitude de parcourir le territoire en solitaire avec leurs chiens.

Selon Inukshuk Aksalnik, le congrès donne donc une rare occasion à des meneurs du Nunavik et de la région de Qikiqtaluuk, dans l’est du Nunavut, de se parler de leurs techniques et de discuter de leurs aspirations futures et de leurs défis, comme les coûts extrêmement élevés de l’alimentation des chiens.

Des meneurs du Groenland devaient aussi être de la partie, mais ils n’ont pas pu faire le voyage en raison de perturbations de vols.

Je n’ai pas l’habitude de parler avec d’autres meneurs de leur expérience , explique Syola Ikkidluak, une qimuksiqti d’Iqaluit qui dispose d’un attelage depuis près de 30 ans.

Il est en quelque sorte réconfortant de discuter de notre équipement, de ce que nous ressentons, de la façon dont courent ou couraient nos chiens , dit-elle.

La pratique du traîneau à chiens a toujours fait partie de la vie de Syola Ikkidluak. Elle dispose d'un attelage depuis l'âge de 12 ans.

Junior May, un meneur de Kuujjuaq, a fait une présentation sur le type de harnais utilisés au Nunavik. Au Nunavut, ils les fabriquent en un seul morceau [...] alors qu’au Nunavik nous attachons deux parties ensemble , explique-t-il.

Il ajoute que la présence d’arbres dans sa région a forcé les meneurs à adapter leur équipement à leur environnement, en fabriquant notamment des traîneaux plus étroits et des lignes plus longues.

Junior May présente le type de harnais qu'il utilise pour ses chiens durant une table ronde, mardi.

Des étincelles apparaissent dans les yeux du qimuksiqti lorsqu’il décrit ses rencontres des derniers jours. Hier, j’ai reçu un fouet d’un homme d’Igloolik , raconte-t-il. J’étais vraiment heureux!

Il assure que ce type de rencontre est d’une grande valeur pour préserver une pratique qui a subi dans le passé les contrecoups de politiques d’assimilation et de l’arrivée des motoneiges.

[La pratique du traîneau à chiens] est l’un des aspects les plus importants de notre culture et l’une des raisons pour lesquelles nous avons survécu en tant qu’Inuit.

Junior May avec son attelage de chiens, près de Kuujjuaq, au Nunavik.

Perpétuer une tradition

Junior May souhaite que la conférence d'Iqaluit ouvre la voie à plus d’occasions de rencontres entre les qimuksiqtiit des régions inuit du Grand Nord.

J’espère que cela deviendra un rassemblement annuel , dit-il. Je pense aussi qu’il faut travailler avec les écoles pour y initier davantage de jeunes.