Le pont transfrontalier Rainbow en chiffres

Le pont Rainbow, où l'explosion mortelle d'un véhicule est survenue mercredi, est l'un des quatre passages transfrontaliers qui surplombent la rivière Niagara. Il reste fermé après l'événement.

Inauguré en 1941, il s'agit du pont le plus proche des chutes et il connecte les centres-villes de Niagara Falls des deux côtés de la frontière, où se trouvent la majeure partie des attractions et des casinos de ce haut lieu touristique.

Selon les données de l'Association des opérateurs de tunnels et de ponts (BTOA), le pont Rainbow est le 6e passage le plus achalandé entre le Michigan, l'État de New York et le Canada, loin derrière le pont Ambassador, entre Windsor et Détroit. Il est classé 3e parmi les 4 qui traversent la rivière Niagara.

Ouvrir en mode plein écran Le pont transfrontalier Rainbow, relie les villes Niagara Falls en Ontario et Niagara Falls dans l'État de New York. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell