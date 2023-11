Des boutiques de vapotage se transforment pour vendre des arômes

Des commerces de vapotage se sont adaptés quelques jours à peine après l'interdiction de produits de vapotage contenant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac. Certains réussissent à commercialiser des saveurs liquides en transformant leur boutique en dépanneur, ce qui contrevient au nouveau règlement québécois selon la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Depuis le 31 octobre dernier, le Québec est devenu la sixième autorité au Canada à interdire la vente de produits de vapotage contenant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac. En plus d'interdire les arômes, le nouveau règlement limite la concentration maximale en nicotine des produits de vapotage, restreint la capacité des réservoirs et des capsules et rend obligatoire l'inscription de certains renseignements sur les produits et leur emballage.

La coalition remarque toutefois que plusieurs commerces spécialisés s'adaptent en transformant leur modèle d'affaires. Ils augmentent les types de produits vendus, comme des bonbons ou des chandelles, et cachent leur produit de vapotage, comme dans un dépanneur. Ils peuvent ainsi vendre des saveurs artificielles.

Radio-Canada a d'ailleurs été en mesure de le confirmer en visitant des boutiques de Québec. Ces magasins dégivrent également leur vitre.

Des chandelles sont vendues dans une ancienne boutique spécialisée en produits pour vapoteuse.

Ces boutiques transformées là, les mineurs ont accès à ces boutiques transformées là et les produits ne sont pas étalés. C'est des pseudo-dépanneurs, il y a des bonbons, mais la bannière reste présente , déplore Flory Doucas, co-directrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT).

Or, selon la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, une boutique spécialisée ne peut vendre autre chose que des produits de vapotage. Les vitres doivent être givrées et les produits ne peuvent être vendus au mineur.

C'est préoccupant de constater de tel produit dans des boutiques de vapotage. Une boutique de vapotage, tout ce qu'elle est sensée vendre selon la loi [...], c'est un produit, un accessoire ou une composante de vapotage. C'est la seule activité qui est permise. C'est un enjeu de conformité. J'espère que le ministère appuie rigoureusement le règlement , indique Mme Doucas.

Prévisible

La CQCT n'est pas surprise de voir des commerçants transformer leur modèle d'affaires. Je ne suis pas très surprise. Quand on veut, on peut. [...] Il y a toujours quelqu'un qui va trouver une façon d'avoir des arômes , estime sa présidente, Valérie Gallant.

Or, elle craint que la disponibilité de saveur de vapotage puisse influencer certains jeunes.

Pour moi, c'est un danger que les jeunes disent : "on peut mettre n'importe quoi". C'est génial pour les vapoteurs qui vont pouvoir continuer à voir des produits aromatisés. Ma crainte, c'est que ça envoie comme message qu'on peut mettre n'importe quoi.

Plusieurs milliers d'arômes ont été répertoriés dans les liquides de vapotage, incluant ceux au goût du tabac, de menthe et de fruits. La vente de produits aux saveurs de desserts, de confiseries et de boissons sucrées ou énergisantes est déjà interdite au Canada.

Zone grise

Une crainte partagée par la directrice de la Chaire de recherche du Canada en génomique de l'asthme et des maladies allergiques et professeur au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi, Catherine Laprise.

Elle rappelle que le règlement québécois visait particulièrement à diminuer le vapotage pour les jeunes. L'augmentation du nombre de commerces qui vendent des arômes équivaut à un retour à la case départ.

C'est ce qui attire beaucoup la jeunesse, toutes ces saveurs-là, les odeurs. Le public cible, c'était les jeunes. [...] La possibilité d'avoir des saveurs à part et qu'on peut rajouter, ça ramène le même problème , prévient l'experte. C'est sûr que les jeunes vont mélanger toute sorte de choses .

Ces saveurs sont composées de différentes molécules, note-t-elle, dont du glycérol et de l'éthanol, notamment. Les risques pour la santé, lorsque ces molécules sont chauffées, sont peu documentés.

Le vapotage est en forte croissance auprès des jeunes non-fumeurs.

Lorsqu'on fait les mélanges, entre vous et moi, les gens vont y aller à l'œil, donc on ne respectera pas nécessairement ce qui est recommandé. Sur quelle base elles sont recommandées? Ce n'est pas clair non plus. Ça amène un autre niveau de grisaille sur les impacts que ça peut avoir sur la santé.

Des arômes de vapotage sont accessibles en ligne ou dans certaines provinces.

Québec préoccupé

C’est très préoccupant. Tout le monde doit suivre la loi. Nous devons tous avoir à cœur la santé de nos jeunes. C’est pour eux qu’on le fait , a réagi le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

La loi est claire, il n’est plus permis de vendre tout produit destiné à être fumé ou à être vapoté contenant une saveur autre que celle du tabac. On va s’assurer que les inspecteurs du ministère analysent ces situations soulevées et procéder à des visites au besoin pour que la loi soit respectée , conclut le cabinet.

