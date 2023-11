Le Regroupement artistique francophone recherche un nouveau directeur général

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) diffuse depuis mercredi une offre d’emploi pour la direction générale de l’organisme.

La personne devra planifie[r], coordonne[r] et supervise[r] l'ensemble des activités de représentation, de financement, d’animation des structures démocratiques et de gestion des ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation du mandat et à la mise en œuvre de la programmation du RAFA , dit l’offre d’emploi.

L’actuelle directrice générale, Sylvie Thériault, compte rester au sein du RAFA jusqu’à la fin février. Cette dernière tient les rênes de l'organisme depuis 2011.

Sylvie Thériault a a été récipiendaire du Prix Au service de ma francophonie 2020-2021. Le RAFA a reçu le prix Impact provincial de l' ACFA en 2016 sous sa direction.

Il est possible de présenter sa candidature jusqu'au 15 décembre 2023 à minuit.