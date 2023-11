Pendant le mois de décembre, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) fournit en moyenne trois fois plus de dépannages alimentaires que lors des autres mois de l'année, soit 400 dépannages.

Selon le rapport du Bilan-Faim, le nombre de demandes alimentaires a doublé en quatre ans. C'est plus important que jamais. On voit de plus en plus de familles et d'enfants , rapporte Guy Berthe, le président du CASI .

C'est pourquoi l'équipe du CASI est en grande préparation afin de planifier l'activité de financement qui assure la plus importante source de revenus de l'année : la Guignolée des médias.

C'est le 7 décembre que les membres des médias, les pompiers et les bénévoles seront dans les rues partout sur la Côte-Nord pour récolter les dons en argent. L'objectif, cette année, est d'amasser 100 000 $.

Guy Berthe se dit certain que la population se montrera aussi généreuse et solidaire qu'à son habitude, malgré l'inflation.

Ouvrir en mode plein écran Le président du CASI, Guy Berthe, indique que les critères pour avoir droit à un dépannage alimentaire sont élargis pendant cette période de l'année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Cette journée-là, les gens oublient tout le reste. Des fois, le cœur m'a brisé, par exemple quand j'ai vu des gens qui venaient donner au comptoir alimentaire, qui avaient ramassé des 25 sous pendant des semaines pour arriver à mettre 10 $, en rouleau de 25 sous, dans la cagnotte du comptoir pour la guignolée , se rappelle-t-il.

Guy Berthe qualifie la Guignolée de Sept-Îles de succès planétaire , rien de moins, car le montant récolté est habituellement très élevé, si on le compare à la taille de sa population.

On a une population autour de 25 000 personnes. L'an passé, on a recueilli autour de 150 000 $ : ça équivaut à 5 $ par personne. Si Montréal faisait la même chose, ça ferait 150 millions de dollars , compare-t-il.

À Sept-Îles, les coins de collecte pour les dons en argent seront situés sur les rues Napoléon, Évangeline, Giasson et Papineau, pendant la Guignolée.