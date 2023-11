Projets miniers de Sayona : « Dernière chance », prévient le chef de Lac-Simon

La Première Nation Abitibiwinni de Pikogan et la Nation Anishnabe de Lac-Simon menacent de s'opposer à des projets miniers de l'entreprise australienne Sayona. La future mine de lithium Authier de La Motte, qui devrait permettre le transport de minerais vers le complexe Lithium Amérique du Nord de La Corne, est visée.

Récemment élue, la cheffe de la communauté de Pikogan, Chantal Kistabish, et le chef de la communauté de Lac-Simon, Lucien Wabanonik, ont rencontré des représentants de Sayona mercredi.

Cette rencontre survient dans la foulée d’une sortie médiatique où les deux chefs interpellent l’entreprise, mais aussi le gouvernement du Québec, sur la question des redevances minières.

On attend des résultats concrets à la suite de cette rencontre de la dernière chance, indique M. Wabanonik. Les prochaines étapes avec la minière seront importantes, comme la façon dont vont aller les discussions et le type d’entente.

Le complexe Lithium Amérique du Nord compte 300 travailleurs et a engrangé ses premiers revenus plus tôt cette année. Avec la future mine de lithium Authier de La Motte, Sayona espère transférer vers son complexe l’équivalent d’une soixantaine de voyages de minerais par jour.

C’est vraiment un enjeu pour Sayona, mais aussi pour l'existence même du projet.

Par écrit, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, encourage les parties à trouver un terrain d'entente. Nous suivrons la suite avec beaucoup d'attention. De mon côté, je me suis engagée à rencontrer les communautés , mentionne-t-elle au sujet de la rencontre de mercredi.

Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. (Photo d'archives)

M. Wabanonik, qui qualifie la rencontre de courtoise , précise que d’autres discussions pourraient suivre. On se donne une dernière chance, mais pour le moment, je ne peux pas prédire l’avenir , spécifie-t-il.

Réelles partenaires

Les chefs Wabanonik et Kistabish souhaitent que leurs communautés soient perçues comme de réelles partenaires , autant par l’entreprise Sayona que par le gouvernement du Québec.

Ce point est d'autant plus urgent qu'ils estiment que les territoires ancestraux non cédés des Premières Nations regorgent de minéraux critiques. L’exploitation de ces minéraux doit respecter leurs territoires ainsi que leur culture et leurs traditions, plaident-ils.

On demande à Sayona des résultats concrets dans les meilleurs délais. Ça fait déjà deux ans qu’on attend , ajoute Lucien Wabanonik, qui donne l’exemple du logement.

Il y a beaucoup de problèmes socio-économiques, de logement, de santé et autres. Ça pourrait aider la communauté. Nous, on aimerait avoir des logements salubres et faciles d’accès. Ça pourrait aider collectivement la communauté, nos jeunes. Ce sont des résultats concrets [que nous recherchons] , fait-il observer.

Le complexe Lithium Amérique du Nord de Sayona, à La Corne. (Photo d'archives)

Les communautés de Lac-Simon et de Pikogan négocient de pair avec l’entreprise Sayona et sont d’avis que les projets de l’entreprise dans la région empiètent sur leurs territoires ancestraux.

Sayona n’avait pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.

Partage des redevances

Lucien Wabanonik et Chantal Kistabish réclament également au gouvernement du Québec une partie des redevances minières qu’il perçoit. L’idée est de permettre une réconciliation économique, mais aussi de respecter leur préséance sur leurs territoires ancestraux non cédés .

M. Wabanonik évoque les cas de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, où des accords existent entre le gouvernement et les Premières Nations sur les ressources naturelles.

Il y a plusieurs minières, dans les environs de l’Abitibi-Témiscamingue, qui ont des impacts majeurs sur nos communautés et nos territoires non cédés depuis des décennies. On pense que nous avons un droit sur les redevances sur l’exploitation de nos ressources sur nos territoires , soutient-il.

Le chef Wabanonik reproche au gouvernement de traîner de la patte sur cette question.