La culture mise à l’épreuve au Bas-Saint-Laurent

Sous-financement de la part du gouvernement provincial, fréquentation à la baisse, accès limité, revenu médian largement en dessous de celui de la population active de la région... L’organisme Culture Bas-Saint-Laurent fait état de plusieurs enjeux vécus par les professionnels en arts et culture dans la région, à travers un diagnostic culturel qui a été lancé mercredi matin.

Dans Portrait et diagnostic culturel du Bas-Saint-Laurent 2023 (Nouvelle fenêtre) , un document de plus de 200 pages, l’organisation décortique l’état des secteurs culturels des 114 municipalités de la région.

Plusieurs domaines sont à l’étude, soit les arts littéraires et le livre, les arts visuels et les métiers d’art, les arts vivants, la musique et l’art sonore, le cinéma et la vidéo, les médias communautaires et indépendants, la muséologie et autres patrimoines, ainsi que le patrimoine immobilier.

L’organisme a tenu à comparer les investissements dans le milieu culturel régional avant la pandémie et après la pandémie, afin de mesurer si la reprise des activités est lente ou plus complexe. Un exercice similaire avait été réalisé en 2013.

À l’échelle nationale, le gouvernement provincial a investi 1 milliard 887 millions de dollars dans la culture en 2019-2020. Ce montant représente 1,65 % de son budget, révèle le document.

Pour la même période, Québec a injecté 22 millions de dollars dans les projets culturels du Bas-Saint-Laurent, soit 1,8 % du montant dégagé par le gouvernement provincial, ce qui correspond à 112 $ par habitant. En comparaison, la capitale nationale a eu droit à un financement qui équivaut à 382 $ par habitant.

La directrice de l’organisme Culture Bas-Saint-Laurent, Dominique Lapointe, mentionne que des défis d’équité et d’accès à la culture persistent et que le secteur demeure précaire.

Chaque région a ses défis, mais c’est clair que dans le petit budget adressé à la culture, le Bas-Saint-Laurent a un petit pourcentage de ça.

Elle rappelle par ailleurs que le territoire bas-laurentien mesure environ 22 000 km2, soit cinq fois l’île de Montréal. Nos défis sont des enjeux de dépenses plus grands pour l’accès aux matériaux, au financement et des dépenses de déplacements, mais avec moins de sous , dit-elle.

Selon elle, ce document vise à donner au monde culturel les outils et les chiffres pour favoriser le développement des artistes, des travailleurs et des organismes. Culture Bas-Saint-Laurent a documenté la réalité du milieu pour aider à sa reconnaissance.

On espère que le portrait va donner un petit peu de pouvoir à notre monde pour être entendu et avoir des chiffres béton et pouvoir dire ''ça, ça ne fonctionne pas, on a besoin de vous'' , souligne Mme Lapointe. Portrait et diagnostic de la culture du Bas-Saint-Laurent 2023 a d’ailleurs été envoyé au ministère de la Culture et des Communications.

De nombreux domaines mis à mal

Le document relève plusieurs enjeux qui touchent tous les secteurs de la culture ainsi que ses artisans, dont la fragilisation des collaborations entre le milieu de la culture et celui de l’éducation causée par la pandémie.

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée est criante , font valoir les auteurs du portrait. Les bailleurs de fonds doivent soutenir et financer adéquatement les organismes, afin que ces derniers puissent offrir des conditions de travail qui permettent d’attirer et retenir des ressources […].

Dans les dernières années, certains artistes ont même quitté la pratique et d’autres songent à se réorienter.

Culture Bas-Saint-Laurent fait également état du niveau de fréquentation des salles de spectacle qui n’est pas revenu à celui d’avant la pandémie. Des MRC sont également moins bien desservies par des lieux culturels et présentent peu d’artistes en danse ou en théâtre.

L’agente de développement de l’organisme, Esther Gagnier, qui a participé à la rédaction du diagnostic, note par ailleurs que les artistes de la région peinent à obtenir de quoi financer une résidence de création.

Il y a beaucoup d’artistes qui aiment avoir des résidences de création […], c’est un besoin dans le milieu. Et il y en a très peu, structurées et financées, dans le Bas-Saint-Laurent , remarque-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Esther Gagnier est agente de développement à Culture Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

L’organisme aborde la crise médiatique régionale dans son document. Mme Gagnier note une faible couverture médiatique en milieu rural. Il y a très peu de couvertures culturelles postproduction , souligne-t-elle.

On veut faire de la publicité pour des expositions et des artistes qui vont se produire un peu partout, mais c’est bien d’avoir de la critique et d’avoir un retour sur ce qui s’est fait. Ça, ça manque.

Taux de littératie de 56,6 % dans la région

Esther Gagnier relève également que la littératie constitue un enjeu sérieux dans la région, et particulièrement dans les territoires dévitalisés , déplore-t-elle.

Selon les données de la Fondation pour l’alphabétisation, qui a enquêté en 2016, 56,6 % des Bas-Laurentiens ont atteint le niveau 3 sur 6 en alphabétisation. Le niveau 3 est le seuil à atteindre pour comprendre des textes longs et plus complexes. Ce taux se situe légèrement sous la moyenne québécoise en matière de littératie, indique le Portrait et diagnostic de la Culture du Bas-Saint-Laurent 2023 .

La directrice de Culture Bas-Saint-Laurent est d’avis que les ressources à la disposition des bibliothèques sont limitées, à l’heure actuelle. Elle précise que la région compte 100 bibliothèques. Il va falloir adresser ce qu’on fait de nos belles bibliothèques pour qu’on en prenne soin et que ce soit une action communautaire et une volonté politique , conclut Dominique Lapointe.

