Juifs et musulmans, ils s’unissent pour aider un Palestinien à Vancouver

Alors que tous les yeux sont tournés vers la trêve annoncée en échange de la libération de 50 otages aux mains du Hamas et de 150 prisonniers palestiniens, deux associations juives et musulmanes à Vancouver tiennent à rappeler que les deux communautés qui sont souvent aux antipodes ont des moyens de s’entendre.

L’organisme Voix juives indépendantes et l’Association canadienne musulmane ont ainsi aidé un Palestinien blessé lors d’un conflit précédent, à se faire opérer au Canada.

Il y a quelques années, à l’âge de 15 ans, Mohammed Alzaza avait été grièvement blessé par un drone alors qu’il jouait près de chez lui dans la bande de Gaza.

Depuis, cet homme qui a désormais 27 ans a subi une vingtaine d’opérations dans quatre pays différents, dont une au genou au Canada, il y a six semaines.

Des personnes m’ont aidé à venir dans ce pays en paix et elles paient les soins médicaux. Je suis très chanceux, explique Mohammed Alzaza, mais je suis triste pour ma famille qui est encore à Gaza. Je n’ai pas eu de leurs nouvelles depuis 36 jours.

Neil Naiman, 76 ans, du conseil d’administration de Voix juives indépendantes, aide régulièrement Mohammed dans sa réhabilitation et son adaptation à la vie au Canada.

Les deux hommes sont devenus amis.

C’est une petite chose que je peux faire pour indiquer notre soutien aux Palestiniens, pour montrer qu’il y a des Juifs qui ne sont pas contre la paix, et donner aux Palestiniens le droit de vivre.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, il affirme que beaucoup de nouveaux membres et notamment des jeunes se sont joints à son organisation qui dénonce les agissements d'Israël et soutient la paix et la liberté pour les Palestiniens.

[Nos membres] disent ‘’plus jamais’’ et ‘’pas en mon nom’’. Ils espèrent un cessez-le-feu à long terme , affirme Neil Naiman.

Le désir de voir une fin du conflit est aussi partagé par Atiya Jaffar, une militante vancouvéroise qui participe aux manifestations contre la guerre dans la bande de Gaza.

C’est un moment historique. Nous voyons des personnes de toutes origines, toutes religions et toutes sphères sociales, descendre dans la rue pour réclamer un cessez-le-feu.

Alors qu’une fête juive importante approche, Hanouka, qui débute le 7 décembre, Neil Naiman croit que ces célébrations seront une bonne occasion de tenter de rapprocher les communautés israéliennes et palestiniennes qui veulent la paix à tout prix.

