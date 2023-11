Un nouveau laboratoire de chimie novateur et à la pointe de la technologie pour l’USB

L’Université de Saint-Boniface a inauguré son nouveau laboratoire d’enseignement et de recherche en chimie, mardi.

En plus d’être muni d’équipement à la fine pointe de la technologie, la configuration du laboratoire est novatrice.

Il s'agit d'une configuration inédite au Canada qui ouvre ainsi la possibilité à de nouveaux apprentissages expérientiels jusque-là très difficiles ou impossibles, notamment en chimie organique , affirme Richard Fréchette, vice-recteur à l’administration et aux finances de l' USB .

François Gauvin est à l'origine de la conception du laboratoire. Il est un ancien professeur de sciences à l'USB qui est maintenant à la retraite.

Au mois de mai, j'avais un congrès ici et j'ai invité mes collègues à venir visiter ici. Il y en a un qui prenait des photos partout. Il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. C’était la conception qui était impressionnante pour lui. S'il y a des universités qui songent à rénover leurs laboratoires, elles devraient songer à un concept comme ça , raconte François Gauvin, le concepteur du laboratoire.

Il y a quatre îlots de travail, chaque îlot peut accommoder jusqu'à huit étudiants. Chaque étudiant ou équipe de deux dispose de sa propre hotte de travail, de son propre équipement, de sa propre table, etc. Donc, au niveau de l'autonomie, ça va être un grand changement , s'enthousiasme cet ancien professeur de l'SB qui est maintenant à la retraite.

Des rénovations nécessaires

«C'est un dessin de la conception des îlots que j'ai fait en 2019. On avait fait une première demande en 2016, après ça, c'est tombé mort jusqu'à peu près 2019, puis on a fait les demandes en 2019, en 2020. Ça a fini par être accepté fin 2021 début 2022», raconte François Gauvin.

François Gauvin affirme que l'ancien laboratoire de l' USB n'était plus fonctionnel.

Tout était en bois, les armoires, les paillasses. Les surfaces de bois peuvent absorber des vapeurs. Il y avait des portes d'armoires en hauteur, qui ne tenaient plus et qui, des fois, pouvaient tomber sur la tête des gens , se souvient-il.

Bien que la rénovation complète ait commencé au printemps 2022, François Gauvin explique que c’est un gros projet qu'on mûrit depuis 2016 et qui a nécessité plusieurs demandes de subventions pour en arriver aux rénovations .

D’anciens étudiants en sciences à l’ USB, comme Chantal Fréchette et Patrick Fredette ont aussi assisté à l’inauguration et ont pu visiter les nouvelles installations.

«C'est comme une énorme structure de jeu, mais de sciences! Tu peux accomplir beaucoup ici, bravo», s'exclame l'ancien étudiant en sciences à l'USB, Patrick Fredette.

Ce laboratoire était très différent dans notre temps. C’était de grands comptoirs, il fallait se promener avec nos solutions, puis aller chercher l'équipement. C'était un va-et-vient constant , se souvient Mme Fréchette.

Voir toutes ces hottes et la disposition du laboratoire, l'équipement… Je veux revenir!

Je suis heureuse de voir le progrès ici. Quand on voit ça, j'ai de la misère à comprendre comment nos francophones ne viennent pas étudier à l' USB , ajoute Chantal Fréchette.

Une réalisation majeure pour l’université

La rectrice de l’ USB , Sophie Bouffard, espère que ce nouveau laboratoire constituera un facteur d’attraction pour les futurs étudiants.

Nos laboratoires sont vraiment du plus haut niveau. On se compare aux très grandes universités. Alors, je pense que ce sera un attrait pour les étudiants. Ceux qui ont vécu la transition ont été ravis et voient l'impact que ça a dans leurs apprentissages aussi , explique-t-elle.

En plus d'être un élément important pour la communauté scientifique de l'université, c'est aussi un projet de grande envergure pour l'établissement postsecondaire .

Le budget annuel à l'université se situe aux alentours de 30 millions $ par année, alors 4,5 millions $, ça nous prenait des fonds spéciaux et un appui , indique Sophie Bouffard. On a eu l'appui du gouvernement fédéral, avec 1,9 million. On a aussi eu la chance d'avoir de grands donateurs, la Fondation Richardson, la Banque Nationale du Canada et plein de donateurs de notre société philanthropique qui croyaient en ce projet-là et qui voulaient y contribuer.

Le laboratoire d'enseignement est aussi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite.

Il inclut aussi un laboratoire de recherche, où se trouve un nouveau spectromètre d'absorption atomique, un instrument qui sert à faire la détection et la quantification d'espèces métalliques en solution dans l'eau.