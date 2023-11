« Ne touche pas à l’ours! », une vidéo soulève l’ire de Britanno-Colombiens

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant un individu touchant un ours noir près de Campbell River, sur l’île de Vancouver, soulève l’ire de Britanno-Colombiens et d'internautes.

La vidéo publiée il y a sept semaines a récemment attiré l'attention. L’ours noir déguste un poisson sur une rive près d’un groupe d'individus doté de matériel de pêche.

Plusieurs prennent des photos. L’un d’eux se détache du groupe pour prendre des égoportraits puis tente de toucher l’ours noir. À ce moment, un autre individu lui ordonne de ne pas toucher au mammifère. L'ours noir lève la tête, puis il reprend son repas.

Ni l’individu qui tente de toucher l’ours ni l’ours n’ont été blessés.

Des commentaires désapprobateurs

Sur les réseaux sociaux, les commentaires désapprobateurs pleuvent.

Publicité

Deux personnes qui randonnaient près de la rivière, lundi, sont indignées. À cause de cette vidéo, n’importe qui va s’imaginer que c’est possible de caresser des ours noirs à Campbell River , s’insurge Marsha Vickers.

Ken Vende Burgt, qui l'accompagnait, et elle ont peur que l’ours soit euthanasié ou déplacé, car il va s’habituer aux humains, selon eux.

La gestionnaire de programme pour WildSafeBC, Lisa Lopez, explique que l’ours était visiblement uniquement intéressé par le poisson. Le groupe d’individus n’a en revanche pas respecté une certaine distance pour qu’il profite de son repas en toute tranquillité.

De son côté, le ministère de l'Environnement croit qu’aucune infraction n’a été commise d’après la Wildlife Act, car la vidéo ne montre aucune des personnes présentes nourrir l’ours noir.

Avec les informations de Dean Stoltz et CHEK News