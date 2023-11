Foyers de soins : le syndicat envisage la grève, mais des obstacles légaux se dressent

Selon Jason St-Onge, premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB), la grève est envisageable pour le printemps prochain au plus tôt. La possibilité d’organiser une grève est toutefois sujet à débat. La question a même été remise aux tribunaux.

Selon Jason St-Onge, il faut conclure les ententes de désignation, c’est-à-dire le pourcentage d’employés jugés essentiels pour chacun des 51 foyers de soins, avant de pouvoir penser à la grève.

Si les désignations sont toutes faites, donc si le travail de service essentiel est tout fait, à ce moment-là, on aurait un droit légal avec les pourcentages qui auront été entendus avec chacun des foyers de soins , soutient-il en ajoutant que les rencontres portant sur les désignations se multiplient.

Jason St-Onge, premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB) lors d'une manifestation à Moncton en août.

Selon lui, le syndicat a déclaré une impasse et demande au médiateur de présenter une suggestion non contraignante, ce qui devrait se faire à la fin du mois. La taille de l’augmentation salariale est le principal point de désaccord.

Il y a beaucoup beaucoup de frustration, mais aussi beaucoup de déception , résume le représentant syndical quant au moral des employés.

Le ministère du Développement social et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick n’ont pas voulu s’exprimer sur les négociations. Le ministère a néanmoins indiqué par courriel avoir hâte de voir une convention collective conclue avec ce groupe .

Les 4600 travailleurs représentés par le CSFSNB sont sans contrat de travail depuis octobre 2022.

Mais, une grève légale est-elle possible?

Pour l’avocat expert en relations de travail Basile Chiasson, la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins ne permet pas, à toute bonne fin pratique, aux travailleurs des foyers de soins de faire la grève et complique grandement l’accès à l’arbitrage exécutoire, l’autre option obligatoire si la grève est interdite.

Le système actuel, de façon très pratique, ne permet pas un usage réaliste et, je dirais, facile à l’arbitrage obligatoire , explique-t-il.

Basile Chiasson est avocat à Bathurst.

D’ailleurs, le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick et le Syndicat du Nouveau-Brunswick contestent devant les tribunaux cet aspect bien précis.

L’avis de poursuite déposé au mois d'août allègue que la Loi sur les services essentiels empêche les plaignants de faire la grève et qu'elle restreint leur accès à l'arbitrage.

Modifier la loi de cette manière était clairement mal, de mauvaise foi et un abus de pouvoir , peut-on y lire.

Le Syndicat canadien de la fonction publique fait partie des syndicats qui contestent les modifications apportées en 2019 à la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins (archives).

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui est visé par la poursuite, a soumis son intention de présenter une défense.

L’avocat Basile Chiasson estime que le gouvernement pourrait régler le problème avec un projet de loi, s’il le souhaitait.

Il y a un manque de volonté ici qui est évident et manifeste , dit-il.

L’histoire n’est pas nouvelle

Le conflit actuel tire ses origines du bras de fer de 2019. Les négociations avaient alors donné leur place à la grève, puis aux contestations judiciaires.

Les employés des foyers de soins ont vu leur droit de grève suspendu momentanément. En octobre 2019, la Cour d’appel a tranché que la loi restreignait de manière trop importante le droit de grève des travailleurs et donnait six mois au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour modifier la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a modifié la loi environ un mois plus tard, transformant le processus de désignation et ajoutant l’arbitrage-exécutoire. C'est cette modification que contestent les trois syndicats aujourd’hui.

On peut pas présumer de la décision de la cour mais on peut certainement s’inspirer des décisions antérieures. Et, si les décisions antérieures sont un signe de ce qui s’en vient pour l’avenir, je dirais bonne chance au gouvernement , explique Basile Chiasson.

Valorisation du personnel, dommage collatéral de l’impasse selon une professeure

L’impasse actuelle pousse plusieurs employés à prendre une retraite anticipée ou à se tourner vers d’autres emplois dont le salaire est meilleur selon Jason St-Onge, représentant syndical.

Pour Stéphanie Collin, professeure de l’Université de Moncton spécialisée dans la gestion des services de santé, le conflit actuel ne fait rien pour améliorer la valorisation de ces employés. Elle croit donc que toutes les parties impliquées ont intérêt à conclure une entente au plus vite.

Stéphanie Collin, professeure à l'École des hautes études publiques à l'Université de Moncton.