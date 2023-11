Des patients surpris et inquiets après le départ d’une autre oncologue du CHU Dumont

Le départ d’une oncologue du CHU Dumont de Moncton – le cinquième depuis 2021 dans cette institution – suscite des questions chez les patients touchés.

Radio-Canada Acadie a rapporté mardi qu’une spécialiste du traitement du cancer, en poste depuis seulement un an, quitte ses fonctions.

Le Réseau de santé Vitalité indique que son contrat de travail d’un an est arrivé à échéance et qu’une entente de renouvellement n’a pas pu être conclue.

Près de 195 patients sont touchés et seront contactés prochainement. La régie régionale assure qu’ils seront redirigés vers d’autres oncologues.

Ouvrir en mode plein écran Une salle de traitement du Centre d'oncologie Dr.-Léon-Richard, au CHU Dumont de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La nouvelle a pris de court Judith Boudreau. Cette résidente de Sainte-Louise, près de Bathurst, est atteinte du cancer du sein. Elle était suivie par l’oncologue en question depuis décembre 2021.

Je l’ai quand même vue la semaine dernière, mon oncologue. Et on dirait que rien ne me laissait envisager qu’elle était sur le point de quitter. On avait nos prochains rendez-vous de prévus. Ça fait que oui, j’étais surprise et un peu inquiète aussi , dit-elle.

Au cours des derniers mois, elle a développé un lien de confiance avec cette médecin spécialiste. Comme de nombreux autres patients du CHU Dumont qui se sont retrouvés dans la même situation depuis 2021, elle est déstabilisée.

Je l'appréciais beaucoup. C’est une des raisons pour lesquelles je suis très triste de la voir partir. J’ai trouvé qu'elle m’avait donné de bons traitements. Je suis encore en vie, je pense que je peux dire qu’elle m’a sauvé la vie dans la dernière année. C’est triste de la voir partir.

Ouvrir en mode plein écran Le centre d'oncologie du CHU Dumont de Moncton a perdu cinq médecins spécialistes depuis l'été 2021 (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Vitalité a indiqué que tous les patients de cette oncologue seront contactés et que leur plan de traitement sera mis à jour. L’objectif est que le départ de cette spécialiste ait le moins de conséquences sur eux.

Mercredi après-midi, Judith Boudreau n’avait pas encore été avisée par Vitalité. Elle affirme qu’elle est tout de même rassurée que la régie régionale assure que les patients seront réaffectés à d’autres oncologues.

C’est assez important qu’il n’y ait pas de bris dans les traitements. J’espère que ça va se passer comme ils disent. Je vais essayer de rester positive , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Judith Boudreau tente de rester positive. On la voit ici avec sa chienne, la petite Coco. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le fait que cinq oncologues ont quitté leurs fonctions au CHU Dumont depuis l’été 2021 l’attriste et la laisse perplexe.

Je me demande juste qu’est-ce qui pourrait être fait ou qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour mieux retenir les oncologues. Parce que je pense que c’est un service qui est nécessaire pour la population , dit-elle.

J’aimerais savoir ce qui se passe

À Fredericton, les partis d'opposition se posent aussi des questions sur les départs d'oncologues au CHU Dumont.

Je ne sais pas les détails, mais s’il y a des problèmes, j’espère que le gouvernement va adresser les problèmes pour ne pas qu’on perde plus de médecins dans l’avenir , affirme Robert McKee, du Parti libéral.

Ouvrir en mode plein écran La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, affirme qu'elle aimerait savoir ce qui explique le départ des oncologues (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Megan Mitton, du Parti vert, souhaite elle aussi avoir plus d’informations.

C’est vraiment inquiétant. J’aimerais savoir ce qui se passe. Et je me demande: est-ce que c’est à cause d’un manque de ressources pour les médecins qui travaillent-là?

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Bruce Fitch (archives) Photo : Radio-Canada

Quant au ministre de la Santé, Bruce Fitch, il tente de faire la part des choses. À sa sortie de l’Assemblée législative, mercredi, il a noté qu’il n’est pas anormal qu’une médecin quitte son poste à l’échéance d’un contrat.

Les gens font des changements comme ça après un contrat d’un an. Ils décident s’ils veulent retourner (dans leur ancien emploi) ou s’ils veulent continuer , a-t-il dit.

Mais est-il préoccupé du fait que cinq oncologues ont quitté le CHU Dumont depuis l'été 2021?

Oui, c’est toujours préoccupant de voir des médecins quitter la province. Et je sais que les médias couvrent cela en profondeur, tout comme l’opposition , a répondu Bruce Fitch.

Il se dit toutefois encouragé par les efforts de recrutements à l'échelle provinciale, qui portent leurs fruits selon lui.

Avec la collaboration d’Alix Villeneuve