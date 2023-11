Des travailleurs blessés sur un chantier de construction au centre-ville de Vancouver

Trois travailleurs ont été blessés et transportés à l'hôpital après l’effondrement d’une façade sur un chantier de construction au centre-ville de Vancouver.

On ne connaît pas l'ampleur et la nature des blessures, mais on ne craint pas pour leur vie.

L’accident est survenu alors que la façade du bâtiment situé au 1033 de la rue Nelson s'est effondrée, emportant l'échafaudage sur lequel se trouvaient les travailleurs.

Ils ont fait une chute de 3 à 5 mètres.

Ouvrir en mode plein écran On ne connaît pas pour le moment l'ampleur des blessures causées par l'accident. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L'un d’eux a été partiellement enseveli par les débris, selon un porte-parole du service d’incendie, qui a été dépêché sur les lieux.

La circulation est interdite sur la rue Thurlow, entre les rues Nelson et Smithe.

Les autorités demandent par ailleurs à la population d'éviter le secteur.