Richard Martel dénonce à son tour l’énoncé économique du gouvernement libéral

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, dénonce à son tour l’énoncé économique présenté mardi par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland. Comme ses collègues conservateurs, il annonce qu’il votera contre.

La ministre Freeland a dit déposer mardi des mesures responsables , mais modestes .

Le document comprend un financement supplémentaire de 15 milliards de dollars en prêts pour la construction de plus de logements destinés à la location, ainsi qu'un milliard de dollars pour des logements abordables.

Selon Richard Martel, ce sera tout simplement insuffisant pour répondre à la crise du logement puisque le Canada aura besoin de 5,8 millions de logements d'ici 2030.

Ils essaient de bouger présentement pour réparer les meubles, ils disent qu'il va y avoir 15 milliards. Puis ça, ils vont pouvoir s'en servir en 2025, mais c'est un prêt. Alors, il va être à combien le taux de ce prêt-là? , a-t-il lancé lorsque joint par Radio-Canada à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, mercredi Photo : The Canadian Press / Spencer Colby

Pour Richard Martel, le gouvernement libéral continue à mal gérer l'argent des contribuables.

Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement depuis qu'il est en place qui dépense année après année, puis qui dépasse ses prévisions de dépenses à chaque fois, ça ne finit plus. C'est sûr qu'on est rattrapé aujourd'hui parce que le gouvernement présentement a zéro marge de manœuvre , a-t-il ajouté.

Selon le député conservateur, les frais de la dette vont maintenant dépasser les frais de santé.

Quand tu gères les finances publiques comme du monde, bien dans ton calendrier, tu prévois qu'à un moment donné, ça va être plus difficile. À d'autres moments, l'économie va bien aller et à d'autres moments , ça va baisser un petit peu. Il faut que tu aies une prévoyance, il faut que tu sois capable d'anticiper. Avec ce gouvernement-là, c'est au jour le jour. Ils ne savent pas où ils vont et il y a énormément de gaspillage , a-t-il ajouté.