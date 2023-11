Lutte contre le trafic de stupéfiants : quatre hommes arrêtés à Rouyn-Noranda

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont frappé une nouvelle fois contre le trafic de stupéfiants, mardi à Rouyn-Noranda, en effectuant une perquisition dans une résidence de la rue Terry-Fox.

Selon ce que signale la SQ, deux véhicules étaient aussi visés par cette opération policière, au cours de laquelle quatre hommes âgés de 29 à 60 ans ont été arrêtés avant d'être libérés en attendant la suite des procédures.

« Des accusations reliées au trafic de stupéfiants pourraient être déposées contre eux », indique-t-on dans un communiqué de la Sûreté du Québec.

Celle-ci précise que cette perquisition a permis aux policiers de saisir de la méthamphétamine [speed], de la cocaïne, plus de 200 grammes de bonbons de cannabis illicite, de la wax [un dérivé du cannabis], plus de 40 comprimés d’ecstasy, du GHB, des champignons magiques, plus de 1000 comprimés de médicaments d’ordonnance, un sabre, du matériel de vente de stupéfiants, plusieurs téléphones cellulaires et près de 3500 dollars en devises canadiennes.

La SQ rappelle que tout renseignement sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiqué à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.