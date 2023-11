Le Bureau de projet du tramway maintenu... pour l’instant

Le ministère des Transports et de la Mobilité demande que la Ville « maintienne en poste les équipes requises » et recommande « l'arrêt ou la suspension des travaux » en cours, sauf ceux qui seront jugés essentiels.

Radio-Canada a mis la main sur une lettre signée par le sous-ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Frédéric Guay, au directeur général de la Ville de Québec, Luc Monty. La lettre, envoyée lundi, témoigne d'une première rencontre qui a eu lieu le 15 novembre entre l'équipe du ministère des Transports et le Bureau de projet. Lors de cette rencontre, le Bureau de projet s'engageait à faire une analyse plus détaillée des activités en cours.

Cette analyse vise à identifier les impacts, les coûts et les risques associés à chacune des activités et à déterminer les meilleures actions à prendre pour celles-ci.

En attendant les recommandations de la Caisse et dépôt et placement, dont la filiale CDPQ Infra a obtenu le mandat de déterminer le meilleur projet structurant pour la Ville de Québec, le sous-ministre annonce que son ministère préconise l’arrêt ou la suspension des différents travaux pour les prochains mois .

La décision a été prise dans un souci de bonne gestion des fonds publics. Il est toutefois précisé que les travaux essentiels devant être poursuivis seront déterminés conjointement avec la Ville.

Du même souffle, le Ministère en profite pour saluer la rigueur du travail effectué par le Bureau de projet du tramway. Le Ministère reconnaît l’expertise de haut niveau présente au sein de l’équipe de projet de la Ville.

Le Ministère désire que la Ville maintienne en poste les équipes requises afin de collaborer avec CDPQ Infra dans l’exercice de son mandat et de préserver l’expertise développée.

Le sous-ministre demande la collaboration de la Ville afin qu'elle remette tous les documents, rapports produits ainsi que les propositions techniques reçues à la suite des appels d'offres pour les deux volets du chantier, le matériel roulant et l'infrastructure. Il est persuadé que les travaux des prochains mois permettront l'atteinte de l'objectif de doter la Ville de Québec d'un projet structurant au bénéfice de tous les citoyens.

Inventaire

Selon le maire de Québec, Bruno Marchand, il y aurait 75 chantiers en cours dans le cadre du projet de tramway pour des travaux préparatoires. Ceci inclut le chantier de l'école secondaire de Rochebelle, dans l'ouest de la Ville. Dans une courte déclaration transmise à Radio-Canada, le Centre de services scolaire des Découvreurs confirme s’apprêter à octroyer un contrat pour déplacer deux terrains de soccer pour permettre le passage du tramway sur le campus de l'école.

Il y aussi le chantier du Domaine Les Berges dans le quartier Saint-Roch où les travaux préparatoires devront obligatoirement se poursuivre le printemps prochain pour des raisons de sécurité.

La Ville doit également composer avec 225 dossiers d'expropriations qui sont en attente d'être réglés. Deux rencontres supplémentaires ont été ajoutées au cours de la présente semaine entre la Ville et le MTMD pour poursuivre les échanges sur la suite des choses.

À ce jour, 527 millions de dollars ont été engagés ou dépensés à ce jour pour le projet de tramway de la Ville de Québec.