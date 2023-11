Les autorités sanitaires du Manitoba enquêtent sur les circonstances entourant le décès d'un patient qui a attendu pendant 33 heures dans un couloir des urgences de l'Hôpital Grace en fin de semaine.

Selon l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), le patient est décédé samedi matin et avait été pris en charge en attendant d'être transféré dans un lit.

Les autorités sanitaires ont affirmé qu'elles examinaient les circonstances entourant ce décès et ont confirmé que le patient était à l’urgence depuis 33 heures.

Nos équipes chargées de la sécurité des patients se penchent sur le cas et un premier examen des circonstances entourant cet incident est en cours , a indiqué l' ORSW , dans un courriel. L'examen pourrait durer de quelques jours à plus d'une semaine .

Le temps d'attente aux urgences de l'Hôpital Grace était de sept heures en date de mercredi matin, selon le site web de l' ORSW (en anglais) (Nouvelle fenêtre). Onze patients étaient en attente des soins, alors que 48 autres étaient en cours de traitement.

Un vrai zoo

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, soutient que les temps d'attente augmentent dans les services d'urgence de Winnipeg. Elle met en cause la pénurie de personnel infirmier et des problèmes liés à la charge de travail.

Ouvrir en mode plein écran Darlene Jackson soutient que les temps d'attente augmentent dans les services d'urgence de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Elle indique que le service des urgences s’était transformé en un vrai zoo pendant la fin de semaine.

Ils ont reçu jusqu'à 100 patients ce jour-là , soit plus qu'elles n'en reçoivent normalement, a ajouté Mme Jackson. Cette dernière indique qu'elle a appris le décès du patient lundi.

C'était un week-end très, très chargé et chaotique.

Ces patients ont besoin d'être encadrés , soutien Darlene Jackson.

Le personnel n'est tout simplement pas en mesure de fournir les soins nécessaires à cause de la charge de travail et [des] ratios de patients dans ces services d'urgence [qui] sont tout à fait irréalistes , ajoute-t-elle.

Mme Jackson affirme que l’Unité d'urgence à l’Hôpital Grace et d’autres unités d'urgence à travers la province sont surchargées.

Selon elle, cela a un impact sur certains patients admis à l'hôpital qui doivent attendre pour des lits, alors que d’autres attendent d’être pris en charge.

Uzoma Asagwara, ministre de la Santé du Manitoba, a indiqué que le département veillait à ce que le personnel de l'hôpital et la famille du patient reçoivent tout le soutien nécessaire.

Je suis très attristé d'apprendre cette situation.

Uzoma Asagwara a indiqué que son département mettait en œuvre un plan d'action après avoir mené un entretien au sujet du décès. Nous travaillons sur les détails et nous les communiquerons aux Manitobains dans les prochains jours.

Avec les informations de Rachel Ferstl