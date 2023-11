C'est un fabricant du Danemark qui fournira le premier parc éolien nord-côtier. L'entreprise Vestas sera responsable de l'approvisionnement des turbines et autres composantes des 34 éoliennes du projet Apuiat.

Bien qu'un peu déçu que le contrat n'ait pas été obtenu par une entreprise québécoise, le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, comprend la décision de l'octroyer à une compagnie étrangère.

S’ils ont pris une compagnie du Danemark pour les composantes du projet éolien, c’est parce que [les compagnies d’ici] étaient gourmandes. La leçon à retenir, [ce sera] d’être moins gourmand pour obtenir ces contrats, ce qu’on leur souhaite , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Alain Thibault, maire de Port-Cartier, aurait aimé qu'une entreprise québécoise obtienne ce contrat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Il souligne que le projet de parc éolien aura tout de même des retombées non négligeables pour la ville de Port-Cartier.

Publicité

Le port municipal de Port-Cartier accueillera les pièces, et la communauté devrait recevoir 500 000 $ par année pendant 30 ans. 15 millions pour la ville de Port-Cartier, ce n’est pas négligeable , se réjouit le maire.

Selon la responsable des relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat, Élisabeth Chevalier, la société a fait un choix économique.

Le but premier, c’est de s’approvisionner le plus localement possible. Comme on regarde la qualité et la compétitivité des prix, ce n’était pas possible de s’approvisionner au Québec , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran « On peut être déçus, mais il ne faut pas oublier ce qu’il y a autour, comme les redevances à la communauté d’accueil », lance Elisabeth Chevalier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Vestas est déjà présente dans neuf provinces du Canada, dont plusieurs parcs éoliens du Québec.

Publicité

Des inquiétudes émises dès février

En février dernier, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, avait émis des inquiétudes sur le manque de contenu local dans le projet éolien.

Il s'inquiétait particulièrement du sort de l'usine Marmen Énergie de Matane, qui aurait pu profiter de ces retombées, selon lui.

L'usine avait fermé ses portes faute de contrat en juillet 2021, puis a repris graduellement ses activités avec la reprise des projets éoliens.

Un programme de formation adapté

Le parc éolien, mené conjointement par huit communautés innues et la société Boralex, doit être mis en service à l’automne 2024, selon l’échéancier.

La société met en place un programme de formation en maintenance éolienne destinée aux membres des communautés innues, partenaires du projet. Ce programme vise à pourvoir des postes nécessaires à la phase d’exploitation du parc éolien. D'une durée de dix mois, il comprend une formation à Uashat et à Sept-Îles et deux stages intensifs à Gaspé.

La construction du parc éolien devrait permettre la création de 300 emplois et son coût est estimé à 600 millions de dollars.

Avec les informations de Catherine Gosselin