Une maison née des décombres d’élévateurs à grain pour la Première Nation crie Lucky Man

Les membres de la Première Nation crie Lucky Man entreprennent la construction de la première maison dans leur communauté. Du bois provenant de deux anciens élévateurs à grains seront utilisés dans ce projet pour réduire l’empreinte carbone dans la construction.

La Première Nation crie Lucky Man est située à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon et ses membres ont pris possession de ces terres, il y a 34 ans.

Il existe cependant peu d'indications, pour l'instant, que cette communauté a des habitants. Seules une ancienne salle communautaire, une remorque et une pancarte indiquant No hunting, no trespassing sont visibles sur les 3100 hectares de la Première Nation crie Lucky Man.

Des membres de la Première Nation ont déjà indiqué leur intérêt à venir vivre sur les terres de la communauté. C’est le cas d’Elaine Arlene Pelletier qui vit dans une petite ville située à environ une heure de route de la Première Nation crie Lucky Man, depuis près de 42 ans.

Elle se dit prête à déménager dès qu’elle trouvera un endroit pour vivre dans la communauté.

Voir ces bâtiments ici, c'est émouvant, parce que nous n'avons jamais eu de maison , affirme Elaine Arlene Pelletier.

Les dirigeants de la Première Nation crie Lucky Man souhaitent aussi que les membres viennent vire dans leur communauté. Ils indiquent que c'est d'ailleurs cet objectif qui anime le projet de construction pour la nouvelle maison.

Ils estiment que la Première Nation compte environ 120 membres et que ce nombre pourrait augmenter. Il est prévu que la construction de cette première maison de 134 m2 (1450 pieds2) soit achevée en mars.

La cheffe de la Première Nation crie Lucky Man, Crystal Okemow, supervise les travaux de construction de la nouvelle maison.

La cheffe de la Première Nation crie Lucky Man , Crystal Okemow, indique que sa communauté a choisi de mener un projet de construction carboneutre à cause des changements climatiques.

Elle affirme que l'objectif du projet est que la maison soit un bâtiment équipé de murs bien isolés, d'une pompe à chaleur et des panneaux solaires.

Il faut toujours penser aux générations qui nous suivent.

Les bois centenaires des silos à grains vieillissants et inutilisés ont servi de murs et de plancher dans la construction de cette maison.

Le propriétaire de l'entreprise Vereco Smart Green Homes, Ian Loughran, a supervisé la conception du bâtiment. Il soutient que la construction des maisons carboneutres est importante.

L'idée était de réutiliser ce bois, qui est très solide et en très bon état , explique-t-il.

Un projet qui rassemble la communauté

Jusqu'ici, aucune famille n'a été choisie pour vivre dans la nouvelle maison.

Les dirigeants ont décidé que, dans un premier temps, le bâtiment sera une résidence temporaire pour les personnes âgées.

Ils comptent aussi construire une douzaine de maisons carboneutres au cours des cinq prochaines années, indique Crystal Okemow.

Elle ajoute qu’une quarantaine de maisons seront construites au cours des 20 prochaines années, ainsi que des entreprises, des routes et des infrastructures permanentes d'approvisionnement en eau sur les 3100 hectares de terres appartenant à cette communauté.

Des défis financiers à relever

Toutefois, la cheffe reconnaît que la Première Nation crie Lucky Man est confrontée aux défis financiers et politiques.

La communauté a lutté pour obtenir les droits fonciers de ces terres situées sur le territoire du Traité no 6 en 1989. Depuis quelque temps, ses membres ont commencé à faire pression sur les dirigeants pour qu'ils construisent enfin une communauté physique.

La Première Nation s'efforce d'obtenir des fonds de la part du Service autochtone Canada.

Vue que nous sommes une petite nation, la Première Nation crie Lucky Man voit beaucoup de politiques discriminatoires , déplore Crystal Okemow.

Elle affirme que cette première maison carboneutre a été construite grâce à des fonds provenant d'une récente évaluation des besoins en matière de logement.

Crystal Okemow ajoute que sans financement supplémentaire, le plan de construction dans ce paysage parsemé de lacs et de forêts ne restera qu'une vision.

La Première Nation crie Lucky Man prévoit de faire pression sur le gouvernement pour qu'il respecte ses obligations conventionnelles en matière d'aide aux Premières Nations.

Avec les informations de Dayne Patterson