Une nouvelle série de concerts par des artistes d’ici

Les musiciens québécois et canadiens sont mis en lumière dans la nouvelle série de concerts Échos du territoire, présentée au Palais Montcalm. Cette initiative du Club musical de Québec propose, entre novembre et février, trois spectacles de musique variés.

Le Club musical de Québec se spécialise, depuis plus d’une centaine d’années, dans les concerts d’artistes internationaux, en formule de récitals, de petits ensembles ou de solistes. Toutefois, il demeure sensible à la situation des artistes d’ici.

Il n’y avait pas vraiment de fenêtres à Québec pour les artistes d’ici pour se produire, dans cette formule-là, dans des salles professionnelles. Il fallait quelqu’un qui prenne ça en charge! , explique Marie Fortin, directrice générale et artistique du Club musical de Québec.

Échos du territoire, ça le dit, c’est de leur offrir [aux artistes québécois] une tribune et faciliter leur circulation sur le territoire.

La demande vient également du public. Le public nous mentionnait "Pourquoi on n’entend pas les artistes qu’on voit à Tout le monde en parle, ou qu’on entend à ICI Musique?" On voulait combler ce manque et c’est déjà notre spécialité, on veut présenter des choses qu’on ne pourrait pas entendre autrement à Québec , conclut la directrice.

Proposition chaudement accueillie

Dès l’annonce d’Échos du territoire, une dizaine d’artistes se sont manifestés pour intégrer la programmation. La soprano innue Élisabeth St-Gelais, révélation Radio-Canada 2023 et le Collectif9, ont été retenus.

C’est une présentation de la série Clavecin en concert, initialement présentée à Montréal, qui ouvrira le bal avec son Mozart, de la joie à la tristesse. Pour nous, c’est un pur bonheur. D’abord de jouer à la salle Raoul-Jobin, qui est un endroit qu’on adore, puis de refaire un concert, ce n’est pas une occasion qui arrive très souvent , raconte avec beaucoup d’enthousiasme Luc Beauséjour, claveciniste et organiste.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle « Mozart, de la joie à la tristesse » sera joué par Antoine Bareil au violon, Juan-Miguel Hernandez à l’alto, Cameron Crozman au violoncelle et Luc Beauséjour au pianoforte. Photo : Site web du Club musical de Québec

Ce premier concert, jeudi, rassemblera Antoine Bareil au violon, Juan-Miguel Hernandez à l’alto, Cameron Crozman au violoncelle et Luc Beauséjour au pianoforte.