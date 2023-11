Le N.-B. veut protéger davantage les consommateurs sur Internet

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut protéger ceux qui font des achats en ligne ou qui se procurent des services personnels.

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a présenté le projet de loi 16 à l’Assemblée législative, qui ajoute plusieurs types de transactions à la Loi sur la protection du consommateur.

Il y a six ajouts à la Loi sur la protection des consommateurs, qui permettront aux gens de ne pas se laisser prendre à des pratiques déloyales , explique le ministre.

Il s’agit des contrats de vente par Internet, des conventions à exécution différée, du crédit à coût élevé, des marchandises et services non sollicités et des contrats de services de perfectionnement personnel.

Transactions sur Internet

Le projet de loi du gouvernement du Nouveau-Brunswick ne touche que les transactions sur Internet qui se déroulent dans la province. Ainsi, il faut que le fournisseur soit dans la province, tout comme le produit ou le service offert.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, a présenté un projet de loi pour élargir les protections dont jouissent les consommateurs. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le consommateur peut annuler le contrat de vente, selon certaines conditions. Ainsi, si la marchandise achetée n’est pas livrée dans les 30 jours de la date de livraison prévue, le consommateur pourra annuler son achat, et exiger un remboursement.

Cette mesure ne touche pas, par exemple, les achats effectués par un fournisseur situé dans une autre province ou dans un autre pays.

Services personnels

Les services de perfectionnement personnels, fort populaires, comprennent une vaste gamme de produits. Il peut s’agir, par exemple, de services touchant la santé et la bonne forme physique, le mannequinat, les arts et les sports.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de loi 16 va protéger les consommateurs qui paient d'avance pour des services personnels, comme des abonnements à des salles de sport. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Lorsque vous payez quelque chose à l’avance et que vous allez à la salle de sport, vous vous assurez simplement que les gens obtiennent ce qui leur a été promis à l’avance , dit le ministre Steeves.

Premières réactions positives

Tant les libéraux que les verts voient d’un bon œil l’ajout de protections pour les consommateurs.

Ouvrir en mode plein écran Le député libéral René Legacy veut étudier davantage le projet de loi, qui fait 270 pages. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est sûr, lorsqu’on parle de protection des consommateurs, c’est des bonnes nouvelles , dit René Legacy, porte-parole libéral pour les Finances.

La protection du consommateur c’est jamais une mauvaise chose, après ça va être de vraiment passer à travers du projet de loi pour savoir exactement c’est quoi les ramifications , explique Kevin Arseneau, le porte-parole du Parti vert pour les Finances.

Ouvrir en mode plein écran Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

L'imposant projet de loi vient tout juste d’être déposé à l’Assemblée législative et les députés n’ont pas eu le temps de l’étudier.