Céline Brindamour élue préfète de la MRC de La Vallée-de-l’Or

La mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, accède au poste de préfète de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) pour un mandat de deux ans.

Élue sans opposition, elle succèdera, le 1er janvier prochain, à Martin Ferron, qui a occupé le poste au cours des quatre dernières années. Le maire de Malartic a pour sa part été élu à titre de préfet suppléant.

La MRCVO poursuit ainsi son principe d’alternance pour le poste de préfet entre la ville-centre et les autres municipalités du territoire. Élue à la mairie de Val-d'Or il y a deux ans, Mme Brindamour se sent aujourd’hui prête à relever le défi et devenir la première préfète de l’histoire de la MRC.

Lorsque je suis arrivée en janvier 2022, je n’étais pas nécessairement à l’aise de prendre ce mandat, surtout que M. Ferron excellait dans le domaine , mentionne-t-elle.

Je devais apprendre ce que c’était d’être mairesse. Il reste deux ans à mon mandat, c’est la chose naturelle à faire. Val-d'Or est la plus grosse ville de la MRC, c’est naturel que je prenne cette responsabilité. Je connais bien les mandats, il va me rester à organiser mon agenda pour combiner les rôles de mairesse et de préfète , signale Céline Brindamour.

L’enfouissement coûte cher

Les élus de la Vallée-de-l’Or ont aussi profité de la séance régulière du conseil, mercredi, pour adopter le budget 2024, marqué par une hausse des coûts reliés à l’enfouissement des déchets.

Malgré la mise en place de la collecte des matières organiques, les déchets résidentiels ont augmenté de 2,7 % entre 2022 et 2023. La MRCVO note aussi une augmentation de 65 % des déchets de construction et de 16 % des commerces et institutions.

Le gouvernement du Québec impose pour 2024 une hausse des redevances liées à l’enfouissement et de la contribution à la fiducie post-fermeture du lieu d’enfouissement technique. La MRCVO doit composer avec une augmentation de 700 000 $ pour ces deux postes de dépenses depuis 2022. Les quote-parts des municipalités à la MRC vont augmenter pour éponger cette hausse, ce qui équivaut à environ 20 $ par porte.

Ce ne sont pas des augmentations dues aux opérations de la MRC, qui sont restées stables. Même si on fait du compostage et qu’on détourne ainsi des tonnes de matières, on n’a pas baissé le total de tonnes enfouies. On voit qu’il y a encore des problèmes de compréhension de pourquoi on doit composter. Même chose au niveau du recyclage.