Aux Décrypteurs, nous avons eu la même réaction que tout le monde, mercredi soir, en voyant l’article du Rolling Stone annonçant tout bonnement que le terroriste Oussama ben Laden était devenu une star sur TikTok : « Ben voyons donc. »

Vingt-et-un ans après avoir été publiée, la Lettre à l’Amérique d’Oussama Ben Laden devient virale – sur TikTok , titrait le magazine américain. L’article expliquait que des jeunes avaient publié des vidéos qui encensaient une lettre écrite en 2002 par Ben Laden justifiant les attaques du 11 septembre 2001, publiée à l’époque sur le site du quotidien The Guardian.

Dans la missive, le leader terroriste fustige les États-Unis et Israël, entre autres, notamment en ce qui a trait à la situation dans les territoires palestiniens. Soyez avertis que la justice est l’armée la plus puissante et que la sécurité offre la prospérité; vous avez tout perdu, de votre propre main, quand vous avez soutenu les Israéliens lorsqu’ils ont occupé nos terres et tué nos frères en Palestine , peut-on y lire.

Certains tiktokeurs y ont vu quelque chose de pertinent, voire même d’inspirant, au moment où le conflit fait rage dans la bande de Gaza. À tous les gens qui m’écoutent, je veux que vous arrêtiez ce que vous faites immédiatement. Allez lire la Lettre à l’Amérique , a déclaré une femme sur TikTok. Je me sens comme si je vivais une crise existentielle en ce moment.

Après avoir lu cette lettre, je comprends pourquoi le gouvernement et les médias ont traité Ben Laden de terroriste et pourquoi ils l’ont tué. Ils ne voulaient pas que cette information circule , a affirmé une autre.

J’aimerais savoir si Ben Laden était comme le Hamas et si les médias les ont [malhonnêtement] présentés comme des méchants , a écrit dans les commentaires un utilisateur de TikTok, visiblement perdu, qui croyait de toute évidence que Ben Laden était le nom d’un regroupement ou d’un mouvement et non celui d’un des terroristes les plus notoires du XXIe siècle.

Comme vous pouvez l’imaginer, la réaction a été subite et explosive. The Guardian a retiré la lettre de son site. Beaucoup de gens se sont scandalisés des bêtises que les jeune , radicalisés sur les réseaux sociaux, peuvent bien dire et croire à propos de ce conflit.

Même l’administration du président américain, Joe Biden, s’en est mêlée (Nouvelle fenêtre) : Jamais personne ne devrait insulter les 2977 familles américaines endeuillées en s’associant aux propos infâmes d’Oussama ben Laden , a déclaré l’administration par voie de communiqué.

Finalement, TikTok s’est mis à supprimer toute vidéo qui mentionne de près ou de loin Ben Laden.

Une bonne vieille panique morale, quoi.

Comme c’est le cas chaque fois qu’une histoire à propos de ce que font les jeune sur TikTok se met à faire paniquer les plus vieux, notre deuxième réflexe aux Décrypteurs a été d’aller voir si Ben Laden était véritablement viral sur TikTok.

La réponse : oui et non.

Ouvrir en mode plein écran Capture d'écran des résultats de recherche pour le mot-clic #lettertoamerica sur TikTok, jeudi le 16 novembre, 2026. Photo : TikTok

Il y avait effectivement des vidéos où des tiktokeurs exprimaient une certaine admiration pour la lettre de Ben Laden, tout au plus quelques centaines. Certaines comptaient quelques centaines de milliers de vues, mais la plupart en avaient beaucoup moins.

Petite note avant de continuer : quand on parle de TikTok, certains s’imaginent toujours qu’il s’agit de vidéos mettant en scène des zoomers et des adolescents. Dans le cas de ces vidéos, par contre, celles que nous avons vues avaient pour la plupart été publiées par des gens dans la vingtaine, voire dans la trentaine. Votre définition de ce qu’est un jeun peut varier, mais disons que ça ne cadre pas trop avec l’idée, mise de l’avant par certains commentateurs politiques, que TikTok avait brainwashé une génération pour l’amener à vénérer Ben Laden.

De plus, une bonne partie de ces vidéos cherchaient soit à critiquer ceux qui parlaient en bien de la lettre, soit à monter en spectacle cette nouvelle tendance . Des gens disent que Ben Laden est un héros! Oh mon Dieu! Regardez ça! Vous voyez le genre.

Viral ou pas?

En bref, le phénomène était réel, oui, mais peut-on vraiment parler d’une tendance virale sur TikTok? Pas catégoriquement, à notre avis.

Comme l’ont fait remarquer plusieurs observateurs, la réelle tendance virale a eu lieu non pas sur TikTok, mais sur X. Là-bas, le journaliste Yashar Ali, bien connu pour ses coups d’éclat viraux, affirmait que des milliers de vidéos (Nouvelle fenêtre) du genre avaient été publiées au cours des dernières 24 heures.

C’était une exagération grossière, mais le mal était fait. Son tweet a été vu 39 millions de fois, propulsant une tendance réelle mais relativement marginale vers un auditoire monstre. C’est là que l’affaire a déboulé et que l’hyperventilation à débuté. C’est ici aussi que des médias se sont jetés sur l’histoire, la portant à l’attention d’encore plus d’internautes.

Tout ça a poussé certains observateurs aguerris du web à se demander si on avait simplement assisté à une fausse panique morale, une tempête dans un latté au lait de noix de cajou végan?

Disons que nous n’en sommes pas à notre premier délire collectif du genre. Combien de fois des tendances dangereuses concernant les jeunes sur TikTok ont-elles semé la panique chez leurs parents, alors qu’il n’y avait en réalité pas de quoi fouetter un chat? Le Blackout Challenge, le Momo Challenge, le poulet au NyQuil : toutes des tendances décriées dans les médias, mais qui n’existaient pas vraiment.

TikTok est une plateforme encore méconnue des journalistes et des parents, et cela peut être anxiogène pour certains. Il existe une sorte de fascination morbide pour ce lieu étrange où les jeunes mènent le monde, un peu comme dans le roman Sa Majesté des mouches de William Golding.

C’est une plateforme incompréhensible pour les boomers (c’est-à-dire tous ceux qui ont plus de 30 ans, à en croire les jeunes ) où tout semble dangereux, ou du moins suspect. Dans ce contexte, il est facile de faire avaler aux boomers à peu près n’importe quelle histoire à propos d’un danger, réel ou imaginaire, qui se présenterait sur cette plateforme.

Des statistiques remises en perspective

Dans son excellente infolettre Garbage Day, le journaliste indépendant Ryan Broderick a remis les choses en perspective (Nouvelle fenêtre). Même à leur apogée, les recherches pour Ben Laden sur Google n’ont jamais représenté aux États-Unis plus que 7 % du nombre de celles pour Travis Kelce (pour les boomers , c’est le nouveau copain de la chanteuse Taylor Swift et, de façon moins remarquable pour les jeunes , un joueur étoile des Chiefs de Kansas City, une des meilleures équipes de football américain).

Le mot-clic #lettertoamerica comptait au total 2 millions de vues sur TikTok. C’est bien moins que les 380 millions du mot-clic le plus populaire, #tiktokshopblackfriday, a fait remarquer Ryan Broderick. Selon ses calculs, puisque TikTok considère qu’une vidéo regardée pendant à peine une seconde compte pour une vue, la vidéo pro-Ben Laden la plus populaire sur la plateforme, avec 2 millions de vues, équivaudrait à une vidéo sur YouTube avec 65 000 vues.

En 2023, est-ce que vous vous préoccuperiez vraiment d’une vidéo YouTube vue 65 000 fois où quelqu’un raconterait quelque chose de complètement débile et offensant? demande-t-il, en concluant que les médias ne comprennent tout simplement pas l’ampleur monstre de TikTok, où des statistiques qui peuvent avoir l’air impressionnantes ne le sont pas vraiment.

Mon collègue jeune , Nicholas De Rosa, me disait la même chose, jeudi matin, quand nous parlions de tout ce cirque. Je lui faisais remarquer qu’une des vidéos avait été vue 600 000 fois. Sur TikTok, 600 000 vues, c’est rien , m’a-t-il répondu du tac au tac.

Me voilà démasqué en tant que boomer .

Ryan Broderick termine son billet sur une note cinglante. En amplifiant ce genre de fausse panique morale, vous transformez une conversation bizarre en quelque chose de beaucoup plus gros que ce qui était nécessaire. Vous érigez en gros vilains des Monsieur et Madame Tout-le-monde qui ne méritent pas d’être scrutés à la loupe , plaide-t-il.

Vous avez aussi l’air d’un boomer confus pour toute personne plus jeune que vous , lance-t-il.

Aïe.

Oui, mais...

Je partage en grande partie son analyse. En effet, les médias ont tendance à exagérer les tendances dangereuses sur TikTok, une plateforme qu’ils saisissent mal. Et en propulsant à l’avant-scène un mouvement somme toute marginal, peut-être les médias en ont-ils fait un spectacle destiné à être récupéré par ceux qui cherchent à censurer le web.

L’histoire a toutefois connu un autre rebondissement.

Comme mentionné plus haut, la plupart des observateurs estiment que la tendance pro-Ben Laden sur TikTok s’est envolée avec le tweet de Yashar Ali, publié le 15 novembre. Ce n’est pas tout à fait exact.

Une source qui travaille au Guardiana affirmé à Semafor (Nouvelle fenêtre) que la lettre de Ben Laden avait été lue plus de 100 000 fois avant d’être supprimée, mais que la plupart des clics provenaient de recherches Google, et que celles-ci avaient connu un important pic à partir du 9 novembre, presque une semaine avant le fameux tweet. L’article s’est hissé dans le palmarès des articles les plus lus sur le site du Guardianle jour précédent ce tweet (Nouvelle fenêtre).

Ça veut donc dire qu’il y avait un réel intérêt pour cette lettre, bien avant que les médias ne reprennent l’histoire. Et soyons honnêtes, 100 000 pages vues pour une lettre publiée en 2002, ce n’est pas rien! Surtout à une époque où on dit que les jeunes ne lisent plus d’article sur les sites des journaux.

Et pour ma part, peut-être suis-je un boomer confus, mais il me semble qu’à l’inverse des médias qui ont exagéré l’affaire, les observateurs plus sceptiques l’ont peut-être minimisé. Je comprends que 600 000 vues sur TikTok, c’est rien. Reste que des dizaines de personnes, au strict minimum, ont trouvé inspirante une lettre qui contient le passage : Votre ancien président vous a averti des effets dévastateurs du contrôle que les Juifs exercent sur le capital et qu’un jour viendrait où vous en seriez réduits à l’esclavage; ce jour est venu.

Ce n’est pas enterré dans le texte, c’est dans le tout premier paragraphe, après quelques formalités. Que des dizaines de personnes l’aient lu et qu’elles aient quand même décidé d’en parler en bien, ce n’est pas rien.