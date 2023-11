Témoignage d’un missionnaire trifluvien

Le prêtre de Trois-Rivières Claude Lacaille a été témoin de nombreuses luttes sociales lors de ses nombreux séjours au Chili, à Haïti et en Équateur, mais c’est au Québec qu’il mène sa plus longue mission.

Il témoigne de ce qu’il a vécu auprès des jeunes, des peuples autochtones et autres tranches de la population dans un nouveau livre intitulé Affronter la bête : 40 ans en mission au Québec .

Si on n'est pas indigné, on ne change pas les choses et la solidarité, c'est pour changer le monde, pour qu'il soit plus humain. C'est pas une affaire religieuse ça. L'important c'est que tout le monde, on se mette ensemble, puis qu'ensemble on bâtit un pays qui a de l'allure, un pays où l'humanité prédomine sur la violence, sur le pouvoir, l'argent, et cetera.