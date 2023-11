La plupart des autobus électriques d’Edmonton sont en panne, le fournisseur en faillite

La plupart des autobus de la flotte de véhicules électriques de la Ville d’Edmonton ne sont pas en état de circuler. Et la situation n’est pas près de trouver une solution, car Proterra, le fournisseur américain, s’est engagé dans une procédure de déclaration de faillite.

Lorsque Don Iveson, alors maire d'Edmonton, a annoncé au cours de l'été 2020 le déploiement de bus électriques dans les services de transport public, il était loin d’imaginer que ce projet allait constituer un boulet pour la Ville.

En effet, trois ans plus tard, la majorité des 60 autobus que compte le parc de véhicules électriques de la Municipalité est en panne. Ces problèmes ont déjà coûté plus de 1 million de dollars à la mairie.

Et pourtant, lors de l’annonce des nouveaux autobus, les autorités municipales les vantaient comme des véhicules super efficaces et particulièrement efficaces sur le plan financier , en expliquant que bien que chaque autobus coûte plus de 1 million $, leur entretien et leur maintenance devaient être 30 % moins chers que ceux des autobus roulant au diesel.

Plus de la moitié de ces autobus électriques ont besoin de pièces de rechange, selon Leigh McCabe, technicien en équipement lourd qui a travaillé sur le projet. Certains sont en panne depuis plus d'un an et attendent des pièces détachées.

Ouvrir en mode plein écran D'après Leigh McCabe, un technicien en équipement lourd qui a travaillé sur le projet, plus de la moitié des autobus électriques de la Ville ont besoin de pièces de rechange. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld/CBC

Le constructeur en état de faillite

Pour compliquer la situation, le constructeur basé en Californie s'est placé cet été sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, alors qu'Edmonton présente une créance non garantie de plus de 8 millions de dollars américains en recettes différées.

Publicité

Dans un document déposé au tribunal le mois dernier, les avocats américains de la Ville précisent que lesdits autobus électriques n'ont pas satisfait aux exigences du contrat en ce qui concerne l'autonomie, la durée de vie des batteries, la fiabilité et la durabilité.

Le document indique à cet égard que leur autonomie est inférieure à ce que le fournisseur a déclaré, et qu’il y a eu des problèmes avec le logiciel qui contrôle les véhicules. De plus, le problème d’autonomie a été exacerbé par les hivers froids d'Edmonton.

En raison de ces incidents, la Ville a subi un préjudice de 1,3 million de dollars américains, incluant des centaines de milliers de dollars en coûts de main-d'œuvre interne et en pièces de rechange. Elle a également dépensé plus de 200 000 dollars en couvertures de batterie pour garder les batteries au chaud et en état de marche.

Leigh McCabe a indiqué lundi que seuls 16 des 60 autobus avaient pu prendre la route ce matin-là, les autres devant être réparés.

D’après lui, les autobus électriques sont tombés en panne plus souvent que les autres fonctionnant au diesel qui ont été mis en service à la même période, en 2020.

Les techniciens ont dû remplacer un grand nombre de transmissions et de moteurs électriques.

Ouvrir en mode plein écran En 2018, Amarjeet Sohi, alors ministre fédéral des Infrastructures et des Communautés, annonçait un financement pour permettre à Edmonton d'acheter des autobus électriques. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Quels recours pour la Ville?

Le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites permet aux entreprises de réorganiser leurs dettes et de maintenir leurs activités en vie.

En revanche, dans le cas d'une faillite pure et simple, les actifs de l'entreprise seraient vendus, les contrats seraient rompus et les créanciers américains seraient payés en priorité, explique Geoffrey Dabbs, un avocat de Vancouver spécialisé dans les affaires commerciales et d'insolvabilité.

D’après lui, les avocats américains de la Ville d'Edmonton demandent une avance de 1,3 million de dollars américains au constructeur Proterra, qui, par ailleurs, n'a pas répondu à une demande d'entrevue.

Tout dépend de l'évolution de la situation avec les autres créanciers et de qui est redevable de quoi, mais le point de départ pour l'instant est qu'Edmonton pourrait avoir gain de cause.

Edmonton n'est pas la seule municipalité canadienne à avoir acheté des bus électriques à Proterra et à être concernée par la procédure de faillite.

Avec les informations de Madeleine Cummings et Travis McEwan