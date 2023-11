Une nouvelle clinique médicale pour soigner les urgences mineures a été inaugurée mercredi, à Fredericton au Nouveau-Brunswick.

Situé dans le centre commercial Brookside Mall, le centre de traitement des urgences mineures de Fredericton compte des médecins et du personnel infirmier immatriculé et auxiliaire.

C’est une clinique sans rendez-vous, mais elle est dirigée par l’équipe du service d’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, de Fredericton. En plus des soins primaires, des radiographies, des échographies et de l’imagerie médicale peuvent être effectuées sur place.

De se rendre à cet endroit permettra de moins engorger les salles d’urgence des hôpitaux, ou ces ennuis de santé nécessiteraient sûrement une longue attente pour le patient.

Les patients sont invités à s’y rendre pour des blessures ou des problèmes de santé qui nécessitent des soins le jour même, mais qui ne mettent pas leur vie en danger.

Ce sont par exemple des difficultés comme des plaies mineures, coupures, enflures, blessures aux extrémités, éruptions cutanées ou autres problèmes de peau.

Ouvrir en mode plein écran Des patients attendaient déjà à la clinique pendant que des médecins et des représentants du gouvernement en expliquaient le fonctionnement, mercredi au Brookside Mall. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

La clinique est déjà ouverte, de 10 h à 18 h, du lundi au mercredi.

Le Réseau de santé Horizon dit vouloir ouvrir cette clinique sept jours par semaine l’an prochain.

Ouvrir en mode plein écran Une salle d'examen au centre de traitement des urgences mineures de Fredericton, mercredi. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Ce concept de centre de traitement d’urgence existe déjà dans d’autres provinces. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick le présente comme un moyen d’améliorer l’accès aux soins primaires.

Margaret Melanson, dirigeante par intérim du Réseau de santé Horizon, le décrit comme un endroit où le public recevra des soins de santé accessibles et fiables .