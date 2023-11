Quelques semaines après que le dictionnaire britannique Collins a désigné « AI » (intelligence artificielle ou IA, en français) comme son « mot de l’année 2023 », un autre dictionnaire, le Cambridge, persiste et signe sur le thème de l’IA en couronnant « hallucinate » (halluciner ou, par extension, hallucination) à ce titre.

Le terme « hallucination » a ainsi gagné un nouveau sens en 2023 : on l’utilise maintenant pour décrire les fausses informations produites par les IA génératives lorsqu’on leur pose des questions.

Ce nouvel usage a rapidement été adopté par la masse, si bien que le dictionnaire Cambridge a dû revoir sa définition.

Définition traditionnelle du mot « hallucinate » avant 2023 : Sembler voir, entendre, sentir ou ressentir quelque chose qui n'existe pas, généralement en raison d'un problème de santé ou de la prise d'un médicament. Définition ajoutée du mot « hallucinate » en 2023 : Lorsqu'une intelligence artificielle (un système informatique qui possède certaines des qualités du cerveau humain, comme la capacité de produire du langage d'une manière qui semble humaine) hallucine, elle produit de fausses informations.

Cette nouvelle signification touche au cœur des raisons pour lesquelles les gens parlent de l’ IA , décrit l’équipe du dictionnaire Cambridge sur son site. Elle avance également que l' IA générative est loin d’être un outil parfait [et que nous] apprenons encore à interagir [avec elle] de manière sûre et efficace – ce qui implique d'être conscient à la fois de ses forces potentielles et de ses faiblesses actuelles .

Les hallucinations de l' IA nous rappellent que les êtres humains doivent encore faire preuve d'esprit critique lorsqu'ils utilisent ces outils.

Henry Shevlin, éthicien de l’ IA à l’Université de Cambridge, a été surpris de constater qu’au lieu de choisir un mot comme bogue , les gens ont préféré utiliser ce qu’il décrit être un verbe psychologique vif pour décrire les divagations des réponses de l’ IA générative. Il explique ce choix par la tendance qu’ont les êtres humains à anthropomorphiser ces systèmes, de les traiter comme s’ils avaient un esprit propre , décrit-il dans un billet de blogue sur le site du dictionnaire Cambridge.