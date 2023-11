La Saskatchewan cessera de retenir l’aide au revenu pour des membres des Premières Nations

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu'il changera son approche en ce qui concerne l’accès à l’aide au revenu pour les membres des Premières Nations qui reçoivent des paiements plus de 15 000 $ en lien aux revendications particulières.

Ces paiements « ont pour objet d'anciennes erreurs commises à l'égard des Premières Nations », selon le ministère fédéral des Relations Couronne-Autochtones.

Désormais, la province cessera de retenir l'aide au revenu, dont les prestations du Programme de soutien du revenu de la Saskatchewan (SIS) et du programme de revenu garanti pour les personnes handicapées (SAID), pour les membres des Premières Nations qui reçoivent plus de 15 000 $ pour des revendications particulières.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministre provincial des Services sociaux, Gene Makowsky, explique que son gouvernement reste engagé dans le processus de réconciliation en cours en modifiant sa stratégie sur ce sujet.

Cette annonce survient après une conférence de presse tenue mardi par la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), lors de laquelle l'organisation a dénoncé le fait que la province et le gouvernement fédéral limitaient l'accès l'aide au revenu pour certains membres des Premières Nations.

Plusieurs chefs autochtones ont exprimé leur soutien à la revendication de la FSIN, qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan.

Le chef de la FSIN , Bobby Cameron, a rappelé que les paiements de revendication visent à « réparer les nombreuses décennies d'injustices ».

Lorsque nos chefs ont signé les traités dans les années 1800, l'un d'entre eux prévoyait l'exemption d'impôts. Ces traités sont des pactes sacrés [...] Ces documents relèvent du droit international , avait précisé le chef autochtone mardi.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron.

Pour sa part, la cheffe de la Première Nation Ochapowace, Shelley Bear, a aussi critiqué mardi le gouvernement provincial.

Ils imposent des politiques sur des revendications qui n'ont pas été respectées en raison d'un manque de consultation, de leurs propres politiques et d'une incompréhension de notre peuple , se désole la cheffe autochtone.

La cheffe de la Première Nation Ochapowace, Shelley Bear.

Cette frustration est partagée par le chef Calvin Sanderson de la Nation Chakastaypasin, qui est l’une des trois communautés composant la Première Nation James Smith. Il argue que 15 000 $ « représente peu d'argent aujourd'hui ».

[Nos membres] n'ont même pas de quoi payer leur loyer. Ils doivent choisir entre payer le loyer ou la nourriture , a-t-il ajouté mardi.

CBC /Radio-Canada a contacté la FSIN , Services aux Autochtones Canada, le gouvernement fédéral pour obtenir des commentaires à ce sujet, dans recevoir de réponse immédiate.

Avec les informations de Pratyush Dayal