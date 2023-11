Un bilan de croissance et de résilience pour la Fondation fransaskoise pour 2022-2023

L'assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation fransaskoise s’est déroulée mardi soir. À cette occasion, l’organisme annonce une hausse de son capital de plus de 170 000 $.

Au 31 août 2023, on avait un capital de 2 466 538 $, ce qui représente une hausse de près de 171 706 $ depuis 2022 , indique fièrement Francis Kasongo, le président de la Fondation fransaskoise.



Il explique que la fondation a offert près de 40 000 $ aux étudiants fransaskois, en appuyant 14 étudiants postsecondaires et 44 finissants des écoles fransaskoises.

La Fondation fransaskoise a également attribué 27 000 $ à six initiatives communautaires.

Société historique de la Saskatchewan : 5000 $ du Fonds fransaskois

Gard'Amis : 3500 $ du Fonds Centre éducatif Gard'Amis

Fédération des francophones de Saskatoon : 10 000 $ du Fonds Village urbain

Édition de la Nouvelle Plume : 2000 $ du Fonds fransaskois

Coopérative des publications fransaskoises : 4000 $ du Fonds Eau vive

École du Parc et École Monseigneur de Laval : 2500 $ du Fonds Suzette Boutin-Fafard

États financiers

Les états financiers ont été présentés par la firme Bergeron & Co. Celle-ci affirme dans un rapport sans réserve que les opérations de la Fondation fransaskoise sont conformes aux pratiques comptables.

Publicité

En 2023, la Fondation fransaskoise a reçu plus de 120 000 $ de dons et a cumulé près de 80 000 $ d'intérêt et de dividendes.

La Fondation a octroyé près de 63 000 $ à la communauté fransaskoise en bourses et contributions.

Se faisant, elle a déboursé plus de 50 000 $ pour administrer ses actifs, incluant près de 30 000 $ en frais de gestion des investissements.

Elle ajoute environ 86 000 $ à ses actifs grâce à ses placements sur les marchés.

Au total, les actifs de la fondation ont augmenté de 171 708$ en 2023, pour atteindre 2 466 539$ à la fin de l'exercice financier de 2023.

En terminant même avec 2 467 000, c'est quand même encourageant dans une conjoncture d'inflation, dans une conjoncture de guerre.

Les actifs de la fondation se présentent dans 3 types de fonds : Le Fonds de la Radio française en Saskatchewan : Il sert principalement à octroyer des bourses aux étudiants de la Saskatchewan qui poursuivent des études en français. Ce fonds a été créé après la vente des stations de radio, CRFG et CFNS. Il enregistre un gain d’environ 13 000 $ et se porte à plus de 280 000 $. Le Fonds Fransaskois: ce fonds appuie financièrement des projets des communautés fransaskoises. Ce fonds est le seul fonds non affecté : il n'est pas réservé à un usage spécifique. Il croît de près de 11 000 $ pour se porter à plus de 177 000 $. Des fonds externes : un ensemble de 33 fonds destinés à des communautés, des associations, ou des objectifs particuliers. Ceux-ci se portent à plus de deux millions, enregistrant un grain de près de 147 000 $ en 2023.

Placements

Le portefeuille de la Fondation fransaskoise se chiffrait à plus de 2 456 000 en date du 31 août 2023. De ce montant, près de 1 900 000 $ ont été investis pour le moment.

Publicité

Environ 60 % des actifs sont détenus dans des titres de croissances, où le gain est réalisé lors de la vente de l'action. 36 % des actifs sont détenus dans des titres à revenus fixes tels que des actions à dividendes, environ 4 % des actifs sont disponibles sous forme de liquidités.

Ses investissements ont produit un rendement de 5,18 %. Ces cinq dernières années, ceux-ci ont fluctué entre -10,29 % et 11,82 %, atteignant en moyenne 5,91 % par année.

Plan stratégique

La Fondation fransaskoise a profité de l'année 2023 pour organiser un exercice de planification stratégique triennal. Ce qui a notamment permis à la fondation de définir ses axes stratégiques. Notamment la création de partenariat et sa promotion à l'extérieur de la francophonie.

Francis Kasongo, explique vouloir mobiliser davantage la communauté et augmenter la visibilité de la fondation.

Il ne faut pas prendre pour compte que tout le monde nous connaît, et [il faut ] même aller au-delà de la fransaskoisie, il peut y avoir des partenaires anglophones sympathiques à la francophonie , affirme-t-il.

Élections au conseil d'administration

Trois membres ont été ré-élus au conseil d'administration Roger Gauthier, Catherine Liffran, et Jean de Dieu Ndayahundwa. Un poste reste à combler, celui précédemment occupé par Julien Gaudet.

La campagne d'automne 2023 de la Fondation fransaskoise est déjà lancée, de l'objectif est de 50 000 $.

Jusqu'ici, environ 16 500 $ ont déjà été récoltés.