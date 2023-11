Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada a conclu que les modifications apportées au bateau de pêche Tyhawk ont mené à son chavirement, qui a causé la mort de deux membres d'équipage en avril 2021 en Nouvelle-Écosse.

La sortie du bateau de pêche Tyhawk, le 3 avril 2021, pour le premier jour de la saison de la pêche au crabe des neiges a viré au drame. Parmi les cinq membres d’équipage, deux ont perdu la vie dans le naufrage du navire.

Selon le rapport du BST présenté mercredi à Halifax, le Tyhawk est parti de Chéticamp pour pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Lors de son premier voyage pour poser des casiers à crabes, de la glace s’est accumulée sur le bateau. Durant le second voyage, plus tard dans la journée, les conditions météorologiques ont empiré.

De la pluie verglaçante tombait et de l’eau s’accumulait à bord.

Une importante houle a causé des vagues qui ont submergé le pont principal, ce qui a fait pénétrer plus d’eau dans le bateau. Les casiers se sont déplacés en raison de la violence des vagues, et le navire a chaviré. L’équipage s’est réfugié sur la coque renversée du Tyhawk en attendant les secours.

Le corps du capitaine du Tyhawk, Craig Sock, dit « Jumbo », n'a jamais été retrouvé.

Durant l'attente, le capitaine Craig Sock a été emporté par les flots et a disparu en mer. Les recherches n’ont jamais permis de retrouver son corps.

Les quatre autres membres d’équipage ont été secourus, mais l’un d’eux a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. L’équipage provenait de la Première Nation d’Elsipogtog, au Nouveau-Brunswick.

Les structures des bateaux doivent être mieux surveillées

Selon le BST, la stabilité du Tyhawk était compromise par des changements apportés à la structure du bateau. Un pont amovible avait été ajouté, ce qui constituait, selon le rapport, une modification importante à même d'affecter la stabilité du navire, c’est-à-dire sa capacité à se redresser.

La modification du bateau n'avait pas été évaluée , selon les enquêtrices. En 2013, une inspection de Transports Canada avait souligné que ce fait était un point à surveiller. En 2017, le crabier avait été inspecté alors que le pont amovible n'était pas installé.

Lors de la présentation du rapport d'enquête, le BST a expliqué les effets de l'ajout du pont amovible sur la stabilité du bateau de pêche.

Le BST regrette qu’il n’y ait pas de définition claire de ce qui constitue une modification importante sur un bateau. Le bureau d’enquêtes demande à Transports Canada d’établir des critères objectifs pour définir les modifications importantes apportées aux petits bateaux de pêche et autres bâtiments commerciaux .

Le BST a rappelé qu’au cours des huit dernières années, les problèmes de stabilité ont été à l’origine de 16 accidents de pêche et de 37 décès.

L’enquête indique par ailleurs que les gilets de sauvetage étaient inaccessibles et que le radeau non arrimé était hors de portée au moment du drame.

Une saison ouverte hâtivement

Une autre recommandation vise Pêches et Océans Canada. Le BST a rappelé qu'en 2021, le ministère avait fixé l’ouverture de la pêche au crabe trois semaines plus tôt que les années précédentes. Il est écrit dans le rapport que ce choix a été fait sans prendre en compte la probabilité accrue d’eau plus froide, de glace et de pluie verglaçante .

Le BST recommande donc à Pêches et Océans Canada de mieux déterminer les dangers et de procéder à une meilleure évaluation des risques pour les pêcheurs.

Un suivi toujours incertain des recommandations

Les trois représentantes du BST ont souligné à plusieurs reprises que ces recommandations n’étaient pas inédites.

On s’attend à ce que des mesures soient prises , a réclamé la présidente du BST en précisant que ces recommandations ne sont toutefois pas contraignantes.

Les enquêtrices du BST ont présenté leur rapport d'enquête le mercredi 22 novembre à Halifax. De gauche à droite : Karie Allen, Kathy Fox, la présidente du BST, et Marie-Hélène Roy.

Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette salle dans un an ou deux pour parler des mêmes problèmes et des morts qui auraient pu être évitées , a conclu Kathy Fox.

La pêche reste l’une des professions les plus dangereuses au pays. En moyenne, 11 pêcheurs meurent chaque année.