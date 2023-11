Les francophones de la vallée de Cowichan ont désormais une association à Duncan

Cet été, une association pour les francophones de Duncan et de la vallée de Cowichan, sur l’île de Vancouver, a vu le jour. La première rencontre informelle ouverte aux personnes qui souhaitent adhérer aura lieu samedi matin et les trois femmes derrière ce projet ont déjà des rêves plein la tête.

La priorité est de recruter des membres , se réjouit Suzanne Dionne-Coster qui a lancé ce projet avec Françoise Moulin, coordinatrice à la Cowichan Intercultural Society, et Sylvie Arsenault, directrice de l'École des Cascades. Les femmes espèrent créer une garderie francophone pour la région de Duncan qui ouvrirait en janvier 2025. La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) les accompagne dans leur démarche.

Marie-Nicole Dubois, présidente intérimaire de la FFCB , précise : On [ne] peut pas leur donner de sous, mais on peut les aiguiller, à savoir comment faire des demandes de subventions, quelles sont les différentes étapes au niveau administratif. Alors oui, effectivement, on va les aider du mieux qu'on peut.

Suzanne Dionne-Coster, qui vit à Shawnigan Lake depuis 25 ans, explique que la garderie est le gros but initial , mais qu’il s’agira également d’organiser des activités culturelles et communautaires. Elle aimerait avoir un lieu où des francophones et des francophiles peuvent se rencontrer pour goûter à la culture francophone .

Jusqu'à présent, ces francophones devaient se rendre à Victoria, à 60 km, ou Nanaimo, à 50 km, pour des activités en français. C'est comme pas simple quand tu as une famille [et] des jeunes enfants d'aller jusqu'à Victoria pour des activités , explique Suzanne Dionne-Coster.

Je pense que c'est vraiment important pour la survie de la langue française ici en Colombie-Britannique, quand on est en milieu minoritaire et qu'on ne connaît pas [...] les personnes alentour qui, aussi peut-être, sont francophones; c'est difficile de continuer de léguer ça à nos enfants et de même de le garder dans notre propre vie personnelle. Alors pour moi, juste l'idée qu'il peut y avoir quelque chose, pas trop loin de chez moi, où je peux aller rencontrer des francophones [...] je trouve ça super excitant.

Pour la directrice générale de l’Association des francophones de Nanaimo, Camille Veron, cette nouvelle association est une super nouvelle pour le dynamisme de la francophonie dans la région et elle espère pouvoir collaborer avec elle.

Camille Veron explique que l’association de Nanaimo a « le plaisir d’accueillir des francophones de Duncan lors du Festival du Sucre d'Érable en février » et que les activités régulières attirent plutôt une population située entre Qualicum Beach et Ladysmith .

Suzanne Dionne-Coster s’était impliquée dans la création de l’École des Cascades, qui a ouvert en septembre 2020 à Duncan, pour combler un trou dans les services pour les élèves francophones. La suite [c'est] un sens culturel, communautaire, social qui vient un petit peu nourrir et appuyer l'école et les familles, et comme ça, ça crée comme un noyau francophone.

Créer un petit bouillon de culture

La présidente intérimaire explique que la FFCB est heureuse de voir l'agrandissement de la communauté francophone.

Quand on voit une nouvelle association comme ça, ça veut dire que les gens du coin sentent le besoin de se réunir, de faire des activités en français. Donc on est super content de ça.

Marie-Nicole Dubois trouve d’ailleurs cela fantastique que tout ait commencé par une école et « un papa qui a dit "ben moi, je veux que mes enfants aillent à l'école francophone" ». Elle trouve cette initiative « vibrante et vivante » et elle est certaine que l’association contribuera « à renforcer la vitalité linguistique et culturelle de la Colombie-Britannique ».

Marie-Nicole Dubois précise que la FFCB peut aider des francophones, partout dans la province, qui souhaitent constituer des associations. D’autres endroits stratégiques et propices pourraient être, selon elle, Vancouver Nord, Whistler et Squamish.

Déjà, Suzanne Dionne-Coster imagine un espace, qui pourrait être situé dans le futur bâtiment de l’École des Cascades qui doit déménager fin 2024, explique-t-elle. Elle visualise une bibliothèque, un « centre de rencontres », peut-être un petit café , et des spectacles.

La Britanno-Colombienne espère ainsi que la petite graine qu’elle sème avec cette nouvelle association fera germer des rencontres et un petit bouillon de culture .