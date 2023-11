Les bénévoles de La guignolée des médias préparent leur collecte

La grande collecte de La guignolée des médias aura lieu le jeudi 7 décembre. Dans la région, des bénévoles seront aux coins des rues à Saguenay, Alma, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien.

L'an passé, un montant dépassant les 265 000$ a été amassé dans la région, seulement lors de la collecte dans les rues. En calculant les autres collectes et les dons en ligne, le total dépasse les 350 000$.

L’argent qui sera recueilli permettra d’aider encore les plus démunis. Les sommes seront remises aux sept soupes populaires situées sur le territoire régional. Ces organismes sont de plus en plus sollicités en raison du contexte économique difficile. Les organisateurs lancent de nouveau un appel à la générosité.

Depuis l’an dernier, le nombre de repas servis a augmenté de 25 %. Notre moyenne était de 65 repas par jour, on est rendu à 75.

Liste des soupières au Saguenay-Lac-Saint-Jean : La Soupière de La Baie

La Soupe populaire de Chicoutimi

La Soupe populaire de Jonquière

La Soupe populaire de Kénogami

La Marmite fumante d’Alma

La Soupe populaire de chez nous (Dolbeau-Mistassini)

La Soupe populaire de Saint-Félicien

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionnait en octobre avoir observé une hausse fulgurante des demandes d’aide. Plus de 12 500 personnes bénéficient de l'aide d'un organisme associé à Moisson chaque mois, soit une augmentation de 58 % en un an.

En plus des dons en argent, les citoyens sont invités à laisser des denrées alimentaires non périssables dans plusieurs marchés d’alimentation.

Ouvrir en mode plein écran Une citoyenne de Saint-Félicien fait un don pour les plus démunis. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Bénévoles recherchés

L’organisation de La guignolée des médias est aussi à la recherche de bénévoles pour combler ses rangs.