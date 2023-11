Un patient atteint de schizophrénie s’est échappé du CAMH à Toronto

La police de Toronto est à la recherche d'un individu qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique de Toronto. Glenroy Blake a été vu la dernière fois dans la matinée de lundi au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

Glenroy Blake est un homme noir de 41 ans qui mesure 1,75 m et pèse environ 75 kg. Selon la police, il portait au moment de sa disparition des pantalons beiges, un manteau beige, une tuque noire et des espadrilles beiges.

Le public est appelé à communiquer avec la police s'il aperçoit l'individu. Elle ne mentionne toutefois pas dans son communiqué si Glenroy Blake est dangereux ou non.

La police demande l'aide du public pour retrouver un patient qui s'est échappé de CAMH à Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC News

Des documents judiciaires montrent néanmoins que le Torontois est schizophrène et toxicomane et qu'il a été reconnu non criminellement responsable en 2010 de quatre accusations liées à un bris de ses conditions de remise en liberté sous caution.

À l'époque, Glenroy Blake était connu dans le milieu judiciaire pour 80 accusations et 30 condamnations pour menaces à autrui, agressions, harcèlement contre des femmes, pour possession de stupéfiants et port d'armes illégales.

Depuis qu'il a été hospitalisé au CAMH , Glenroy Blake est vu périodiquement par la Commission ontarienne d'examen.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto (CAMH) dans l'ouest du centre-ville, à l'intersection des rues Dovercourt et Queen. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Cet organisme est un tribunal indépendant qui possède la compétence pour gérer les personnes à l’égard desquelles un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu dans le système judiciaire.

Les documents montrent par ailleurs que Glenroy Blake a obtenu à plusieurs reprises des congés de l'hôpital carcéral psychiatrique, mais il y était renvoyé lorsqu'il commettait un méfait sur la voie publique.

Le Torontois a obtenu sa première libération conditionnelle en 2012 après deux ans de détention au CAMH .

Glenroy Blake a notamment contesté devant la Cour d'appel de l'Ontario la décision de la Commission de lui refuser en 2020 une libération conditionnelle, mais sans succès.

Le CAMH et la Commission n'ont pas répondu à nos demandes d'informations additionnelles.

La police confirme toutefois que la Commission lance généralement un mandat d'arrêt lorsqu'une personne déclarée non criminellement responsable est en fuite.

Le mandat confirme que l'individu est sous la garde d'un hôpital psychiatrique provincial où il est soumis à certaines conditions de détention.