Le comité de liaison francophone de la Ville de Timmins, créé au début de 2020 par le maire anglophone de l’époque, George Pirie, n'est plus actif, car il était redondant, selon la maire actuelle, Michelle Boileau, elle-même francophone.

Le comité, qui était justement présidé par Mme Boileau, conseillère municipale à l’époque, regroupait une vingtaine d’acteurs et organismes et avait entre autres comme objectif de guider le maire et le reste du conseil municipal.

Nous nous sommes quand même rencontrés pour une bonne année et demie, mais sans d'objectif clair pour le comité, ça devenait de plus en plus difficile d'avoir l'assiduité de tous les membres , affirme Mme la maire.

Mme Boileau estime qu’elle a déjà une bonne connaissance des réalités francophones à Timmins, étant impliquée dans la communauté.

Elle préfère une approche proactive, en allant elle-même à la rencontre des organismes et entreprises lorsque possible pour prendre connaissance de leurs besoins.

La maire explique que quelques mesures ont été récemment lancées afin d'appuyer les entreprises et organismes francophones et francophiles, surtout en matière de recrutement de main-d'œuvre.

Elle assure que la Ville continue de militer pour augmenter et améliorer les services dans la région.

Danys Racicot, un citoyen qui suit beaucoup la scène politique municipale à Timmins, espère que l'arrêt des activités de ce comité ne mènera pas à une perte d'intérêt pour les enjeux francophones.

Selon lui, ce groupe était important pour l'épanouissement de la communauté francophone.

J'aimerais voir la maire relancer le comité, ou faire quelque chose d'autre , a-t-il confié.

Michelle Boileau n'écarte pas la possibilité de raviver le comité si la communauté le demande, et surtout, si c'est nécessaire.

Avec les informations de Chris St-Pierre