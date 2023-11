Un influenceur accusé d’avoir illégalement tué trois ours en une semaine au Yukon

Un influenceur de plein air avec des millions d’abonnés est accusé d’avoir menti pour obtenir un permis de chasse du Yukon, avant d’aller chasser et illégalement tuer plusieurs ours dans une même semaine, selon les documents judiciaires.

Tristan James Hamm, connu sous le nom de Mr. Adventure sur le réseau social Instagram, se décrit comme un connaisseur du plein air, un athlète de l’aventure et un entrepreneur. Il fait maintenant face à 19 chefs d’accusation comportant des infractions territoriales et fédérales pour avoir tué deux ours noirs du Yukon et un grizzly.

Les documents de la cour allèguent que l’homme aurait prodigué de fausses informations ou des informations trompeuses afin d’obtenir un permis de chasse du Yukon. Il est accusé d’avoir tué illégalement un ours noir de l’île Bove, près de Carcross, le 17 mai 2023.

Deux jours plus tard, soit le 19 mai, il aurait aussi tué un deuxième ours noir à Dry Creek, dans l’ouest du Yukon. Puis le 21 mai, les documents juridiques indiquent que Tristan James Hamm aurait abattu un grizzly près du lac Kluane.

L’homme fait également face à des accusations liées à l’exportation des restes des deux ours noirs et du grizzly à l’extérieur du pays cet été. Les 19 chefs d’accusation n’ont pas encore été prouvés devant la cour. Le dossier sera porté devant la Cour territoriale du Yukon en janvier.

La défenseuse de la faune, Sue Greetham, a indiqué, dans une entrevue accordée à CBC , avoir été outrée en entendant les accusations portées contre l’influenceur.

J’ai juste ce sentiment de serrement dans l’estomac, mon cœur est sur le point de briser et j’ai des frissons, c’est simplement la chose la plus triste , assure la présidente du groupe pour la protection des ours grizzlys au Yukon.

Ouvrir en mode plein écran Sue Greetham est présidente d'un groupe pour la protection des ours grizzlys au Yukon. Photo : Cheryl Kawaja/CBC

Elle s’oppose à la chasse sportive et souhaite voir un meilleur encadrement de la chasse légale. Pour ce qui est de la chasse illégale, Sue Greetham pense qu’une personne déclarée coupable devrait être utilisée en exemple pour avertir les autres.

Je veux que ce soit un message important qui soit envoyé. Je pense que les contraventions doivent être augmentées, je pense qu’il devrait y avoir une période d’emprisonnement pour un crime aussi choquant en lien avec la faune. Je ne comprends tout simplement pas , dit-elle.

Avec les informations de Cheryl Kawaja