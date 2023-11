La création de la Vallée de la transition énergétique commence à prendre une forme concrète à Shawinigan. La machinerie est à l'œuvre depuis le début de la semaine afin de décontaminer et préparer le terrain qui accueillera le futur centre de recherche sur les batteries promis par le gouvernement Legault.

L'écocentre qui se trouvait sur le terrain jusqu'au 1er octobre a déménagé pour céder la place au futur centre de recherche sur les batteries, un projet de 40 millions de dollars.

La première étape est de démolir le bâtiment qui s'y trouve et de décontaminer le sol, une opération de près de quatre millions $ financés à même une enveloppe de 10 millions $ mis à la disposition de Shawinigan par Québec.

Une partie du dépôt à neige municipal voisin sera aussi , plus tard, contaminée et intégrée à la superficie à développer.

Le secteur qui avait jadis été le berceau industriel de Shawinigan, une industrie lourde et polluante, ne sera éventuellement plus reconnaissable.

Le centre de recherche projeté, qui inclut une usine pilote, s'intéressera aux composantes de batterie et à l'électrification des transports. Ce sera un des rôles de la vallée de l'énergie dans la transition énergétique.

2:20 Ces travaux sont un signe concret du développement de la Vallée de la transition énergétique à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Le terrain va accueillir, fort probablement, un centre de recherche au niveau des batteries, un centre de recherche international dans un premier temps , explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Par la suite, ce qui va se développer dans tout ce secteur-là, c’est tout ce qui va s'appeler : les enjeux de la transition énergétique qui va toucher la batterie, probablement l'hydrogène , poursuit-il.

Il anticipe aussi que l’Université Concordia installe son futur campus à cet endroit et que le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), qui a déjà ses locaux à Shawinigan, y aura une présence.

Transformation d’un quartier

La Ville souhaite restaurer tout le secteur Saint-Marc, derrière les voies ferrées, et aménager un lien vers le Centre Gervais, le Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et le Cégep de Shawinigan, situé à proximité.

Éventuellement, on va refaire au grand complet l'avenue de la Transmission. On voudra la repenser dans une perspective de mobilité durable avec une piste cyclable adéquate, possiblement refaire également l'artère où on a les lumières de la côte Saint-Marc qui, actuellement, pour les piétons, est plus ou moins bien pensée , indique le directeur des communications de la Ville, Frédéric Beaulieu.

Ouvrir en mode plein écran L'avenue de la Transmission fera l'objet d'une importante réfection à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La Ville a déjà lancé d'importants travaux d'infrastructure sous l'avenue de la Transmission.

D’après le reportage de Louis Cloutier