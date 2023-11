Eastman encourage les déplacements alternatifs à la voiture

La municipalité d'Eastman se dote d'un plan de transport actif pour encourager les déplacements alternatifs à la voiture. Le plan prévoit notamment de sécuriser des tronçons de route pour les cyclistes et les piétons ainsi que faciliter la connexion des quartiers au centre du village.

De passage à l'émission Par ici l'info, la conseillère municipale et présidente du comité de transport actif, Lucie Lanteigne, soutient que les citoyens ont été consultés à plusieurs reprises avant l'élaboration de ce plan, notamment les parents des CPES et des écoles. Une autre vague de consultation a aussi permis d'aller chercher l'opinion de plus de 330 citoyens.

Elle indique que les Eastmanois espéraient voir le noyau de la municipalité sécurisé pour les piétons et les cyclistes. Plusieurs citoyens avaient manifesté : "j'aimerais ça aller à pied [au village], mais ce n'est pas sécuritaire."

Plusieurs personnes nous avaient signalé qu'ils étaient inconfortables à se rendre au village à pied ou à vélo.

La réduction de la vitesse sur certaines artères principales est aussi un objectif. On est traversés par trois routes nationales, donc on travaille déjà beaucoup avec le ministère pour apaiser, réduire les vitesses affichées pour sécuriser ces routes-là.

Un trottoir a notamment été installé au lac d'Argent, un projet estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Déjà, Lucie Lanteigne observe qu'il y a plus de citoyens qui se déplacent à pied.

Ce dont les citoyens ont rêvé comme village, on y arrive dans notre plan de transport actif en termes de vision et de planification.

Elle ajoute que la priorité est aussi de rendre sécuritaires les zones scolaires. Certaines zones ont été mieux aménagées, la limite de vitesse a été réduite par endroit et un arrêt a été ajouté. Un premier sondage a révélé que peu d'élèves se rendent à pied à l'école même si la distance est réaliste à pied ou à vélo.

Nos routes n'ont pas été conçues pour les vélos et les piétons.

D'autres trottoirs seront éventuellement aménagés. Pour avoir vraiment une connectivité continue, pour que le piéton qui marche dans le village [sur le trottoir] arrive à un endroit et qu'il n'y ait [plus de trottoirs] , mentionne la présidente.

Elle affirme qu'il ne pourra pas y avoir de pistes cyclables partout sur le territoire, mais que des marquages au sol pourraient être envisagés et l'accotement pourrait être amélioré.