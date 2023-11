Deux villes frontalières, respectivement dans le Nord-Ouest de l’Ontario et le nord du Minnesota, font front commun pour demander une intervention du gouvernement fédéral dans le dossier d’un pont international dont le péage a triplé au cours des dernières semaines.

Fort Frances en Ontario, et International Falls, aux États-Unis, sont deux villes reliées par un pont international qui enjambe la rivière à la Pluie.

Chaque jour, des travailleurs et des visiteurs empruntent ce pont, et paient un péage pour traverser. Ce péage peut prendre la forme d’un paiement à chaque fois, ou de cartes qui permettent 12 traversées.

Mais depuis le début du mois de novembre, Aazhogan LP, le consortium qui gère partiellement le pont depuis 2021 et qui a finalisé son achat complet en 2022, a augmenté les coûts, notamment en triplant le prix des cartes, qui passent de 30 dollars à 90 dollars.

Le pont appartenait jadis à une compagnie forestière de la région.

En réponse, les maires des deux villes frontalières ont demandé aux gouvernements d’intervenir, afin de stabiliser l’enjeu du financement de l'exploitation de ce pont dans la région.

Le maire de Fort Frances, Andrew Hallikas, et le maire d’International Falls, Harley Droba, demandent tous deux au gouvernement fédéral canadien d’acheter l’actuel pont international pour en faire un pont public.

Andrew Hallikas réclame que le gouvernement fédéral s'implique dans le dossier.

Cette hausse des tarifs cause beaucoup de difficultés dans notre communauté, et nous croyons que le bon propriétaire d’un pont international devrait être le gouvernement fédéral canadien et peut-être en collaboration avec le gouvernement américain , explique M. Hallikas.

Il dit qu’il comprend que la compagnie qui gère le pont doit tenter de boucler son budget, notamment en raison de l’âge plus que centenaire d’un des côtés du pont et du fait que celui-ci a dû rester ouvert pendant la pandémie même si les traversées entre les deux pays étaient interdites.

Il rappelle que l’autre pont international le plus près, à Rainy River, se trouve à près d’une centaine de kilomètres et la traversée est gratuite.

Avoir un pont international à péage qui est possédé par le privé est une anomalie, je crois que le seul autre est à Windsor et il y a un pont qui appartient au public dans la même ville. Nous avions déjà proposé au gouvernement fédéral d’acheter le pont lorsqu’il était à vendre la dernière fois , ajoute M. Hallikas.

Le pont international de Fort Frances est un pont public qui permet de traverser vers le Minnesota du côté américain.

Dans un communiqué de presse, Aazhogan LP a indiqué que la hausse des tarifs allait soutenir des travaux d’entretien prévus en 2023 et 2024, notamment pour réparer un segment du pont qui est pour l’instant fermé aux automobilistes.

Ces travaux, selon la compagnie, ont été reportés lors de la pandémie.

Une porte-parole du ministère des Transports du Canada a indiqué par courriel qu’il n’y avait pas d’offre de vente sur la table pour le pont pour le moment.

La construction d’un nouveau pont aussi réclamée

Du côté du maire d’International Falls, de l’autre côté de la frontière, on appuie cette proposition, mais on réclame encore plus fort sur la construction d’un nouveau pont.

D’emblée, Harley Droba affirme que la hausse du péage a causé des frustrations dans sa communauté, puisque de nombreuses personnes vont régulièrement à Fort Frances pour le travail ou pour aller voir des amis et de la famille.

Il affirme toutefois que le consortium qui gère le pont a été compréhensif quant aux enjeux financiers qu'implique une hausse des frais.

Harley Droba demande qu'un nouveau pont soit construit, en raison de l'âge avancé des infrastructures.

Avant de monter les frais, ils ont tout de même donné imprimé et vendu de nombreuses cartes de 12 traversées à l’ancien tarif, des stocks qui pourraient durer deux ans , affirme-t-il.

Il demande tout de même que le gouvernement fédéral, qu’il soit américain ou canadien, investisse dans un nouveau pont public.

Simplement au niveau de l’âge, le plus récent segment du pont a déjà 60 ans, ça en fait un des ponts les plus vieux au Minnesota, notre objectif final est d’avoir un pont moderne , affirme-t-il.

Il rappelle qu’étant donné que la Première Nation Rainy River et le groupe BMI, qui forment le consortium Aazhogan LP, sont tous deux des compagnies canadiennes, les possibles programmes d’aide du gouvernement fédéral américain et de l’état du Minnesota sont limités .

Le ministre ontarien des Affaires autochtones, Greg Rickford, et le député fédéral de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, à qui Fort Frances a envoyé une lettre demandant leur appui dans ce dossier, n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.