Le CHU de Québec précise que 2000 rendez-vous non urgents et 130 chirurgies seront reportés ou non planifiés dans leurs cinq hôpitaux en raison de la grève du 21 au 24 novembre.

Bien que les soins intensifs et l'urgence ne sont pas touchés en raison de la loi sur les services essentiels, l'absence de plusieurs employés aura des répercussions sur les étages. Ceux dont le rendez-vous ou la chirurgie est reporté ont été avisés, précise le porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham.

Mercredi, des centaines de travailleurs de la santé, membres du Front commun, se sont fait entendre devant différents centres de soins, dont l'Enfant-Jésus. Plusieurs étaient déjà sur la ligne de piquetage très tôt mercredi matin, sous la neige.

Nos salaires restent petits. [...] Ça serait mieux d'aller virer des boulettes chez McDonald, c'est à ce point là!

Claudia Croteau est préposée à la stérilisation au bloc opératoire et prépare le travail des chirurgiens. Elle déplore notamment la pénurie de personnel. Ça nous oblige souvent à faire des heures supplémentaires. Les salaires, ça pourrait aussi être amélioré .

Publicité

Les salaires ne suivent vraiment pas si on se compare au privé [...] On est loin. Si au moins, le gouvernement en faisait un bout pour être plus proche de la réalité , estime Yves Cyr, électrotechnicien à l'Enfant-Jésus.

Éducation

Des employés du secteur de l'éducation se sont aussi fait entendre de nouveau mercredi, notamment devant l'école secondaire Cardinal-Roy. Des syndiqués d'autres régions se joignent à eux.

Julie Duperré, présidente de la section locale du syndicat SCFP Beauce 96, représente du personnel de soutien scolaire. Les gens sont super motivés. Nous, ce qu'on veut, c'est de bonnes conditions de travail. On veut être attractif. Présentement les gens quittent régulièrement les milieux .

Ouvrir en mode plein écran Des membres du réseau scolaire manifestent, mercredi, sur le chemin Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada

La présidente estime que les déclarations récentes des ministres n'ont en rien rassuré les membres, notamment sur l'état des négociations. C'est certain que nos gens, ils sont un peu découragés de ce qu'ils entendent. On espère que la CAQ sera au rendez-vous.

Publicité

Plusieurs élus de Québec solidaire, dont Manon Massé, Étienne Grandmont, Christine Labrie et Ruba Ghazal, ont joint les grévistes. La population du Québec est derrière nos travailleurs et travailleuses du secteur public. Il faut qu'il entende et qu'il retourne à la table avec une offre qui, minimalement, n'appauvrira pas le monde , a lancé Manon Massé.

Rassemblement historique à Québec jeudi?

Le Front commun s'attend à un rassemblement historique jeudi devant le parlement, à Québec. Les quatre principaux syndicats, CSN, FTQ, CSQ et l'APTS s'attendent à ce que 14 000 manifestants soient sur place, entre 10 h 00 et 14 h 30.

Jeudi et vendredi, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui compte 80 000 infirmières et professionnelles en soins, se joindra au mouvement de débrayage. 65 000 enseignants représentés par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se joindront également au mouvement de débrayage.

En fonction de l’avancée des négociations, ils annonceront lundi quelles seront les prochaines étapes de la grève.