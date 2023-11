La police épingle un individu avec une dizaine de mandats d’arrestation

Une arrestation a donné lieu à une perquisition et à une série d’accusations, mardi, à Saguenay.

Les policiers ont été appelés à se rendre dans une résidence du chemin de la Réserve dans l’arrondissement de Chicoutimi pour une affaire de menaces.

Sur place, les agents ont constaté que l’occupant faisait l’objet d’une dizaine de mandats d’arrestation. De plus, ils ont aperçu dans le domicile un amas de fils de cuivre et plusieurs objets volés, comme des vélos et des outils. Des stupéfiants ont aussi été retrouvés dans un véhicule stationné sur les lieux.

L’homme a rapidement pris la fuite par une fenêtre, mais il a été rattrapé dans le quartier.

Publicité

Comparution

L’individu en question, Jean-Pierre Tremblay, a comparu pour ses manquements et pour entrave au travail des policiers. D’autres accusations, notamment pour vol et recel, pourraient s’ajouter.

L’accusé de 41 ans reviendra devant le tribunal le 4 décembre. D’ici là, il devra demeurer derrière les barreaux.

Une femme de 33 ans a aussi été arrêtée et libérée sous promesse de comparaître. Elle se trouvait sur les lieux lors de la perquisition.