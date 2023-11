Les loyers ont augmenté de 9 % en un an au Nouveau-Brunswick

Le loyer moyen au Nouveau-Brunswick en octobre a augmenté de 9 % comparativement à octobre 2022, selon Statistique Canada.

La hausse est trois fois plus élevée que le taux d’inflation de 2,8 % dans la province durant la même période. Cela rend la hausse du coût de la vie particulièrement difficile pour les gens qui vivent dans un appartement, selon un représentant de la Coalition pour les droits des locataires, Angus Fletcher.

Cela presse beaucoup de monde. Nous avons dû gérer à la fois des augmentations du loyer et du coût de la nourriture , affirme M. Fletcher.

L’arrivée d’environ 44 000 personnes de plus dans la province de 2021 à 2023 a fait augmenter la demande de logements. L’industrie de la construction peine à répondre à cette demande.

Le prix moyen des maisons au Nouveau-Brunswick a augmenté de 12,4 % en octobre comparativement à l'automne précédent, selon l’Association canadienne de l’immobilier. Par exemple, une maison jumelée dans la région de Moncton à vendre pour 155 000 $ en octobre 2018 peut maintenant trouver preneur à 343 400 $.

Publicité

Le loyer moyen dans la province a augmenté de 28,7 % depuis octobre 2020. C’est la hausse la plus importante parmi toutes les provinces canadiennes durant cette période et elle est presque deux fois plus élevée que la moyenne nationale.

Une hausse difficile à surmonter

Emily Donner, une résidente de Saint-Jean qui vit dans un immeuble depuis sept ans, a dit que son loyer a augmenté de 15 % en octobre. Je comprends que le loyer doit augmenter, mais c’est beaucoup en une seule année , a-t-elle déclaré à ce moment.

Ouvrir en mode plein écran La fréquentation des banques alimentaires augmente fortement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

L’organisme Banques alimentaires Canada a signalé il y a deux semaines que le recours à leurs services a augmenté de presque 25 % comparativement à l’année dernière et que 7 % de la clientèle est constituée de salariés.

Cela n'arrive pas seulement aux personnes aux revenus les plus faibles, mais aussi à celles aux revenus moyens, comme celles qui travaillent et qui voient leur pouvoir d'achat diminuer chaque mois , affirme Richard Matern, de Banques alimentaires Canada.

Le gouvernement provincial reconnaît le problème

Le premier ministre Blaine Higgs a expliqué mardi à l’Assemblée législative que le problème du manque de logement est réel et qu’il est possible de le régler. La situation n’est pas entièrement négative puisque toute augmentation de la population est positive, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Blaine Higgs reconnaît les défis en matière de logement. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

La hausse de la population crée des défis , a déclaré Blaine Higgs. Il y a des défis de logement, des défis pour les sans-abri. Ce sont de bons problèmes à régler, mais ce sont des défis et nous allons tous les relever.

Le gouvernement a présenté en juin une stratégie en matière de logement. Ce document fait état du besoin de construire 6000 logements par an pour répondre à la demande. Toutefois, il n’y a eu que 4401 mises en chantier du genre dans la province au cours des 12 derniers mois.