Les demandes d’aides en hausse de 60 % à l’aube de La guignolée des médias

La campagne 2023 de La guignolée des médias a été lancée mercredi à Rouyn-Noranda.

À moins de deux semaines de la collecte qui aura lieu le jeudi 7 décembre prochain dans les rues de la ville, les organisateurs dénotent une hausse de 60 % des demandes d’aide alimentaire par rapport à l’année dernière.

L’année passée, on a fait quelque chose comme 500 paniers de Noël. Cette année, avec les inscriptions, on approche les 800 demandes de paniers. C’est clair que ça joue sur les denrées disponibles et ça démontre aussi les besoins des personnes.

Ce qui est en hausse, ce sont les bas salariés, les personnes qui travaillent, poursuit Martine Dion. On n'en avait pas tant que ça avant. Notre clientèle était composée à 70 %, 80 % de personnes à l’aide sociale et maintenant, les personnes qui travaillent sont vraiment en recrudescence dans l’année en cours , mentionne-t-elle, précisant que de nombreux étudiants étrangers font partie des plus récentes demandes d’aide.

L’influence de l’inflation sur les dons

La directrice générale de la Ressourcerie Bernard-Hamel se dit consciente que le contexte économique et l’inflation pourraient faire diminuer le nombre de dons.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre cette année. On sait que la situation économique touche tout le monde. Il se pourrait que les gens n’aient pas nécessairement les moyens de contribuer à la même hauteur que les autres années à La guignolée des médias, ce qui serait bien compréhensible pour nous , affirme-t-elle.

Malgré l'incertitude, les organisateurs de La guignolée de Rouyn-Noranda souhaitent surpasser le montant récolté l’année dernière.

L’an passé on a amassé 130 000 $, pas uniquement la journée même, mais pour l’ensemble de la campagne. C'est sûr que si on arrive à atteindre cet objectif-là, pour nous ce sera bon , dit-elle.

Une fois de plus cette année, Martine Dion souligne la générosité de nombreuses entreprises qui s’associent à la campagne des paniers de Noël.

On travaille beaucoup pour aller chercher des denrées à coup de palettes pour être capables de remplir nos paniers de Noël. De ce côté-là, ça a quand même bien été. On a des donateurs d’aliments qui participent beaucoup aux paniers de Noël. Maintenant, la surprise, ça va être de voir la journée du 7 décembre. Comment la population va répondre, à la hauteur de ses moyens , souligne-t-elle.

À Rouyn-Noranda, les collectes de denrées et de dons en argent auront lieu devant le Walmart du boulevard Rideau ainsi que devant la pharmacie Uniprix de l’avenue Larivière.

Des collectes se tiendront à la même date dans chacune des principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue.