La réfection des piscines du parc des Optimistes et celui de Paul-Marin, à Sherbrooke, nécessitera des investissements de près de 9 et 11 millions de dollars, respectivement. La Ville de Sherbrooke a d’ailleurs fait une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation mardi, lors de la séance du conseil municipal.

La contribution de la Ville est estimée à 6,8 millions de dollars.

Ces deux projets sont admissibles à une subvention au Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air. L’aide financière maximale peut atteindre 20 millions de dollars , fait savoir la Ville dans un communiqué. La Ville poursuit sa recherche d’aide financière afin de diversifier son montage financier , poursuit-on.

Les infrastructures sont vieillissantes et on doit les retaper.

Ce sont de grands coûts, mais il s’agit d’investissements pour notre communauté , fait savoir Raïs Kibonge, maire suppléant de la Ville de Sherbrooke. On a des étés de plus en plus chauds avec les changements climatiques. Alors on veut offrir ces services à la population.

Les travaux pour chacune des deux piscines consistent à une mise aux normes, mettre en place une accessibilité universelle, le remplacement des équipements mécaniques, la réfection des bassins, le remplacement de plusieurs éléments de l’enveloppe, du mobilier et du matériel aquatique.

La piscine du parc des Optimistes a été construite en 1960 et rénovée en 1990. Celle du parc Paul-Marin a pour sa pour vu le jour en 1974.

L’été dernier, la piscine du parc Paul-Marin a été fermée en raison de défaillances techniques.